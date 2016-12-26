15:40, 26 AralÄ±k 2016 Pazartesi

Hindistan balistik fÃ¼ze fÄ±rlattÄ±





Hindistan, nÃ¼kleer baÅŸlÄ±k takÄ±labilen kÄ±talar arasÄ± Agni-V adlÄ± balistik fÃ¼zeyi denedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi HindistanÂ Savunma AraÅŸtÄ±rmalarÄ± ve GeliÅŸtirme Organizasyonundan (DRDO) yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 5 bin kilometre menzilliÂ balistik fÃ¼zeÂ Agni-V'nin, Ã¼lkenin doÄŸusundaki OdiÅŸa eyaletine baÄŸlÄ± Abdul Kalam AdasÄ±'ndan baÅŸarÄ±lÄ± bir ÅŸekilde fÄ±rlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. DRDO, karadan karaya Agni-V fÃ¼zesinin 17 metre uzunluÄŸunda ve 50 ton aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸunu kaydetti. Hindistan CumhurbaÅŸkanÄ± Shri Pranab Mukherjee, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, baÅŸarÄ±lÄ± deneme iÃ§in DRDO'yu kutladÄ± ve "Bu, bizim stratejik ve caydÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k kapasitemizi artÄ±racaktÄ±r." ifadesine yer verdi.Â Ã–ZEL KUVVETLER BÄ°RÄ°MÄ°NDE KULLANILACAK Hindistan ordusu, sÃ¶z konusu fÃ¼zeyi Ã¶zel kuvvetler biriminde kullanmayÄ± planlÄ±yor. Hindistan, mart ayÄ±nda da 15 metre uzunluÄŸunda ve 12 ton aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki, 700 kilometre menzilli nÃ¼kleer baÅŸlÄ±k takÄ±labilen Agni-I adlÄ± fÃ¼zeyi tatbikat amacÄ±yla fÄ±rlatmÄ±ÅŸtÄ±. BeÅŸ bin kilometre menziliyle Hindistan'Ä± uzun menzilli balistik fÃ¼ze sahibi Ã¼lkeler arasÄ±na sokan Agni-V, ilk kez 2012'de fÄ±rlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Ã–te yandan Amerikan Bilim AdamlarÄ± Federasyonu (FAS), 2016 raporunda, 100'den fazla nÃ¼kleer silaha sahip Hindistan'Ä±n, Agni-II, Agni-III, Agni-IV ve Agni-V balistik fÃ¼zeleriyle de test atÄ±ÅŸlarÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekmiÅŸti.Â Â

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