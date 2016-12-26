15:44, 26 AralÄ±k 2016 Pazartesi

KaramollaoÄŸlu'ndan Pakistan bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸine ziyaret

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Temel KaramollaoÄŸlu, "TÃ¼rkiye ile Pakistan arasÄ±ndaki ciddi dostluk, geÃ§miÅŸi olan, saÄŸlam temeller Ã¼zerine kurulan bir dostluktur. Ä°nÅŸallah bu dostluk bundan sonra daha da geliÅŸerek devam eder ve baÅŸka Ã¼lkeler de buna katÄ±lÄ±r." dedi.

KaramollaoÄŸlu, Pakistan'Ä±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi SÃ¼heyl Mahmud'u ziyaret etti.

Ä°ki Ã¼lke iliÅŸkilerinin Ã¶nemine deÄŸinen KaramollaoÄŸlu, burada yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Mahmud'un, Saadet Partisi kongresine katÄ±lmasÄ±ndan duyduÄŸu memnuniyeti bildirdi.

TÃ¼rkiye ile Pakistan arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin geliÅŸmesini umut ettiklerini belirten KaramollaoÄŸlu, ÅŸunlarÄ± aktardÄ±:

"TÃ¼rkiye ile Pakistan arasÄ±ndaki dostluk, ciddi bir geÃ§miÅŸi olan, saÄŸlam temeller Ã¼zerine kurulan bir dostluktur. Ä°nÅŸallah bu dostluk bundan sonra da geliÅŸerek devam eder ve baÅŸka Ã¼lkeler de buna katÄ±lÄ±r. Pakistan'Ä±n aynÄ± zamanda birlik ve beraberliÄŸinin devamÄ± ve huzurun saÄŸlanmasÄ± iÃ§in dua ediyoruz. BÃ¼tÃ¼n Ä°slam alemi zor bir dÃ¶nemden geÃ§iyor, inÅŸallah bu dÃ¶nemi kÄ±sa sÃ¼rede atlatÄ±rÄ±z."

"Ä°LETÄ°ÅžÄ°MÄ°N ARTMASI BÄ°ZÄ°M Ä°Ã‡Ä°N Ã–NEMLÄ°"

Pakistan'Ä±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi SÃ¼heyl Mahmud ise ziyaretten duyduÄŸu memnuniyeti aktararak, Ä°stanbul ve Kayseri'de meydana gelen hain terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nda yakÄ±nlarÄ±nÄ± kaybeden ÅŸehit ailelerine ve TÃ¼rk halkÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi.

Ä°ki Ã¼lke iliÅŸkilerinin artmasÄ±nÄ±n her iki topluma bÃ¼yÃ¼k katkÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± belirten Mahmud, "TÃ¼rkiye ile iliÅŸkilerimiz bundan sonra daha iyi olacak. Ä°letiÅŸimin artmasÄ± bizim iÃ§in Ã¶nemli ve iliÅŸkilerin artmasÄ±nÄ±n temelinde ise iletiÅŸim vardÄ±r." ifadesini kullandÄ±.

BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Mahmud, KaramollaoÄŸlu'na el sanatlarÄ±ndan oluÅŸan hediyeler takdim etti. Ziyarette KaramollaoÄŸlu'na, Saadet Partisi Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Hasan Bitmez ve Genel BaÅŸkan BaÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± Mustafa YÄ±lmaz da eÅŸlik etti.