15:47, 26 AralÄ±k 2016 Pazartesi

Anayasa Komisyonu'nda gerginlik

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

AK Parti'nin anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼, TBMM Anayasa Komisyonu Mustafa Åžentop baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda altÄ±ncÄ± kez toplandÄ±. Komisyon BaÅŸkanÄ± Mustafa Åžentop, yargÄ±nÄ±n 'baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k' ilkesine 'tarafsÄ±zlÄ±k' ibaresinin ekleneceÄŸi anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin birinci maddesinin gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼leceÄŸini bildirdi. Bunun Ã¼zerine usul Ã¼zerine konuÅŸmak iÃ§in sÃ¶z isteyen CHP'li komisyon Ã¼yesi BÃ¼lent Tezcan, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin geneli Ã¼zerinde gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini bildirecek milletvekilleri olduÄŸunu belirterek, bu nedenle maddelere geÃ§ilmemesi gerektiÄŸini bildirdi.

BÃ¼lent Tezcan, usulsÃ¼z bir oylama ile maddeler Ã¼zerinde gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmeye geÃ§ilmesine yÃ¶nelik karar alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatarak â€œCHP'nin 6 komisyon Ã¼yesi var. Sadece bir Ã¼ye konuÅŸmuÅŸ ben dahil beÅŸ Ã¼yemiz konuÅŸmadÄ±k. Korsan usullerle geneli Ã¼zerinde gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin tamamlandÄ±ÄŸÄ± ifade edilmiÅŸtir. Yine usulsÃ¼z bir oylama ile maddeler Ã¼zerinde gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye geÃ§ilmek istenmektedir. Ä°ster birinci, ister ikinci, ister Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ maddeye geÃ§ilsin; bu paket bÃ¼tÃ¼n maddeleriyle birlikte bir bÃ¼tÃ¼ndÃ¼r ve bir zorbalÄ±k rejimi yerleÅŸtirmenin teklifidir. Birinci madde tarafsÄ±zlÄ±kla ilgili ifadenin geÃ§tiÄŸi madde. Hangi baÄŸÄ±msÄ±z ve tarafsÄ±z yargÄ±dan bahsedeceksiniz. BugÃ¼n hakimlerin, savcÄ±larÄ±n Ã¶nÃ¼ne gelen dosyayÄ± 'tutuklamaya sevk etmesem benim baÅŸÄ±ma iÅŸ gelir' diye kaygÄ± iÃ§inde yaÅŸadÄ±klarÄ± bir TÃ¼rkiye'deyiz." diye konuÅŸtu.

HDP'li komisyon Ã¼yesi Mithat Sancar da Cumartesi gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lan oylamanÄ±n geÃ§ersiz kÄ±lÄ±nmasÄ±nÄ±, yeni bir oylama yapÄ±lmasÄ±nÄ±, ve teklifin tÃ¼mÃ¼ Ã¼zerindeki gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin devam etmesi gerektiÄŸini savundu. Sancar, "TÃ¼rkiye'nin geleceÄŸine zaman ayarlÄ± bomba yerleÅŸtiriyorsunuz. Buradan Ã§Ä±kÄ±ÅŸ olmaz. Teklifi Ã§ekmenizi Ã¶neriyorum ama Ã§ekmeyeceksiniz sÄ±nÄ±rsÄ±z tartÄ±ÅŸma yollarÄ±nÄ± kapatmayÄ±n lÃ¼tfen. KonuÅŸabildiÄŸimiz kadar konuÅŸalÄ±m. Bunun kimseye zararÄ± olmaz." dedi.

CHP'LÄ°LER SLOGAN ATTI, AK PARTÄ°LÄ°LER ALKIÅžLADI

Daha sonra baÅŸkan Mustafa Åžentop'un â€œBir teklifin geneli Ã¼zerindeki mÃ¼zakereler ne kadar sÃ¼rebilir? Ne kadar sÃ¼rerse yeterli olur. KaÃ§ kiÅŸi konuÅŸursa olgunlaÅŸmÄ±ÅŸ olur sÃ¶zlerine teklifin geneli Ã¼zerinde gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin devam etmesini isteyen CHP'li Ã¼yeler tepki gÃ¶sterdi. AK Parti ve CHP'li Ã¼yeler arasÄ±nda uzun sÃ¼re tartÄ±ÅŸma yaÅŸandÄ±. CHP'li milletvekilleri â€œGÃ¼n gelecek devran dÃ¶necek, AKP halka hesap verecek'' diye slogan attÄ±. AK Partili milletvekilleri ise bu durumu alkÄ±ÅŸlarla protesto etti.

TartÄ±ÅŸmalar devam ederken birinci madde Ã¼zerinde gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler baÅŸladÄ± ve AK Partili komisyon Ã¼yesi Yusuf BaÅŸar konuÅŸtu.

"GEL LAN BURAYA"

Tansiyonun dÃ¼ÅŸmediÄŸi toplantÄ±da AK Parti milletvekili Salih Cora'nÄ±n kendisine 'terbiyesiz' dediÄŸini iddia eden CHP'li komisyon Ã¼yesi Nurhayat Altaca KayÄ±ÅŸoÄŸlu "Terbiyesiz sensin. Gel lan buraya" diye baÄŸÄ±rdÄ±. KayÄ±ÅŸoÄŸlu'nu milletvekilleri sakinleÅŸtirdi. AK Partili milletvekilleri alkÄ±ÅŸlayarak KayÄ±ÅŸoÄŸlu'nun bu davranÄ±ÅŸÄ±nÄ± protesto etti.

YaÅŸanan tartÄ±ÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan Anayasa Komisyonu'nu toplantÄ±sÄ±na ara verildi.Â