MÃ¼ezzinoÄŸlu'dan alkol zammÄ± eleÅŸtirisine Ä°nÃ¶nÃ¼'lÃ¼ cevap

Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± Mehmet MÃ¼ezzinoÄŸlu, iÅŸadamlarÄ±yla bir araya geldiÄŸi toplantÄ±da alkol zammÄ±na iliÅŸkin soru Ã¼zerine Ä°smet Ä°nÃ¶nÃ¼'den Ã¶rnek vererek, "Rahmetli Ä°nÃ¶nÃ¼ dÃ¶neminde tÃ¼tÃ¼ne zam yapÄ±lÄ±yor, sigaraya. Tepkiler gelince o da diyor ki 'parasÄ± olup iÃ§enin parasÄ±ndan, iÃ§meyenin saÄŸlÄ±ÄŸÄ±ndan yararlanacaÄŸÄ±z.' Biz de ÅŸimdi iÃ§enin parasÄ±ndan, iÃ§meyenin de saÄŸlÄ±ÄŸÄ±ndan yararlanacak bir yolculuk yapÄ±yoruz" dedi.
Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± Mehmet MÃ¼ezzinoÄŸlu, Ã§eÅŸitli ziyaretlerde bulunmak Ã¼zere sabah saatlerinde karayoluyla Edirne'ye geldi. YapÄ±mÄ± tamamlanan yeni KaraaÄŸaÃ§ KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nÃ¼ inceleyen Bakan MÃ¼ezzinoÄŸlu, 1943 metre uzunluÄŸundaki kÃ¶prÃ¼nÃ¼n Ã§ok Ã¶nemli olduÄŸunu belirtti ve emeÄŸi geÃ§enlere teÅŸekkÃ¼r etti. Vali GÃ¼nay Ã–zdemir ve beraberindekilerle bir sÃ¼re kÃ¶prÃ¼de yÃ¼rÃ¼yen Bakan MÃ¼ezzinoÄŸlu, daha Ã¶nce yÃ¼zerek geÃ§tiÄŸi MeriÃ§'i bu kez kÃ¶prÃ¼den yÃ¼rÃ¼yerek geÃ§tiÄŸini sÃ¶yledi.
KÃ¶prÃ¼ incelemesinin ardÄ±ndan KaraÄŸaÃ§ Mahallesi'ndeki bir kahvede Ã§ay iÃ§erek vatandaÅŸlarla sohbet eden Bakan MÃ¼ezzinoÄŸlu, daha sonra iÅŸadamlarÄ±yla Lalezar restoranda bir araya geldi. Burada gelen sorularÄ± cevaplayan Bakan MÃ¼ezzinoÄŸlu, yakÄ±nda bir ahilik esnaf fonu kurulacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Fonun Bakanlar Kurulu'na sunulacaÄŸÄ±nÄ± kaydeden Mehmet MÃ¼ezzinoÄŸlu ÅŸunlarÄ± anlattÄ±:
"Bir ahilik esnaf fonu kuruyoruz. Ä°nÅŸallah yarÄ±n Bakanlar Kurulu'na sunumunu yapacaÄŸÄ±z. Zora dÃ¼ÅŸen, iÅŸyerini kapatmak zorunda kalan kÃ¼Ã§Ã¼k esnafÄ±mÄ±z ve BaÄŸ Kur'lumuz esnafÄ±mÄ±zla ilgili onlarÄ±n da aynÄ± iÅŸsizlik fonu olduÄŸu gibi bir esnaf fonu olacak. AdÄ±nÄ± da 'Ahilik fonu' olarak deÄŸerlendiriyoruz. HenÃ¼z daha kamuoyu ile paylaÅŸmadÄ±k. YarÄ±n Bakanlar kurulunda sunumuna yapacaÄŸÄ±z, daha sonra son ÅŸeklini alÄ±nca da TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisi'ne soracaÄŸÄ±z. Ä°nÅŸallah 2017'nin ilk esnafla ilgili dÃ¼zenlerden biri de bu olmuÅŸ olacak."
KonuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan bir gazeteci Bakan MÃ¼ezzinoÄŸlu'na, zamlar nedeniyle kaÃ§ak iÃ§ki Ã¼retim ve tÃ¼ketiminin arttÄ±ÄŸÄ±nÄ±, hatta genÃ§lerin uyuÅŸturucu maddeleri denediÄŸini sÃ¶yleyerek bu konudaki dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerini sordu. Bakan MÃ¼ezzinoÄŸlu bu soruya, dÃ¼n Ä°smet Ä°nÃ¶nÃ¼'nÃ¼n 43'Ã¼ncÃ¼ Ã¶lÃ¼m yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼ olduÄŸunu hatÄ±rlatarak ÅŸÃ¶yle yanÄ±t verdi:
"SayÄ±n rahmetli Ä°nÃ¶nÃ¼ dÃ¶neminde tÃ¼tÃ¼ne zam yapÄ±lÄ±yor, sigaraya. Kamuoyundan da tepki geliyor 'PaÅŸam millet zaten fakir fukara, zor bulduÄŸu bir sigara var, ona da zam yapÄ±yorsunuz' diyorlar. O da diyor ki 'parasÄ± olanÄ±n iÃ§enin parasÄ±ndan, iÃ§meyenin saÄŸlÄ±ÄŸÄ±ndan yararlanacaÄŸÄ±z.' Biz de ÅŸimdi iÃ§enin parasÄ±ndan, iÃ§meyenin de saÄŸlÄ±ÄŸÄ±ndan yararlanacak bir yolculuk yapÄ±yoruz."
AynÄ± gazetecinin, "Yemek veriyorsunuz ama rakÄ± yok. Bu nasÄ±l laiklik?" sitemi Ã¼zerine de Bakan MÃ¼ezzinoÄŸlu ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:
"Hekimlikte alkolÃ¼n faydalÄ± olduÄŸuna dair tek bir bilimsel Ã§alÄ±ÅŸma yok. Tam aksine alkolÃ¼n saÄŸlÄ±ÄŸa zararlarÄ± olduÄŸu bilinen bir gerÃ§ek. Hekim olarak alkole karÅŸÄ±yÄ±m. LaikliÄŸe gelince bu yemeÄŸi ben veriyorum, ne ikram edeceÄŸime ben karar veririm. YarÄ±n akÅŸam sen yemek verirsen, orada da ne ikram edeceÄŸine sen karar verirsin. Benim de laiklik anlayÄ±ÅŸÄ±m budur."
Bakan MÃ¼ezzinoÄŸlu ve beraberindekiler daha sonra Trakya Ãœniversitesi Balkan YerleÅŸkesi'ndeki konferans salonunda Ã¶ÄŸrencilerle bir araya geldi.
AK Parti'li Erdem, 2017 sonuna kadar kamu kurumlarÄ±nÄ±n F klavye kullanacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
KOSGEB'in 50 bin liralÄ±k SÄ±fÄ±r Faizli Ä°ÅŸletme Kredisi Faiz DesteÄŸi Ã¶demelerine bugÃ¼n baÅŸlandÄ±
HayatÄ± boyunca imam hatip yaygÄ±nlaÅŸmasÄ± iÃ§in mÃ¼cadele eden, TÃ¼rkiye'nin ilk Ä°mam Hatip Lisesi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mahmut Celalettin Ã–kten, dÃ¼zenlenen Ã¶dÃ¼l tÃ¶reniyle anÄ±lÄ±yor
Soma KÃ¶mÃ¼r Ä°ÅŸletmeleri A.Åž'nin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu ÅŸirketlerin sahibi Alp GÃ¼rkan, 4 yÃ¶neticiyle birlikte ilk kez hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±
Manisa'daki amatÃ¶r telsizciler, Spil DaÄŸÄ± Milli ParkÄ±'nda yÄ±lkÄ± atlarÄ±na yiyecek verdi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan,"Ãœlkemize yÃ¶nelen her tuÌˆrluÌˆ tehdidi bertaraf edebilme yolunda Akifâ€™in Ä°stiklal MarÅŸÄ± ile ortaya koyduÄŸu milli mutabakat iklimine buguÌˆn her zamankinden Ã§ok daha fazla ihtiyacÄ±mÄ±z var" dedi
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri, 2 terÃ¶ristin Ã¶lÃ¼ olarak ele geÃ§irildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Mersin BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi ekipleri, kardan kapanan yollarÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in asÄ±lsÄ±z ihbarlar alÄ±nmasÄ± Ã¼zerine, vatandaÅŸlara duyarlÄ± olmalarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu
GÃ¼venlik uzmanÄ± Yarar'Ä±n silahlÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸramasÄ±na iliÅŸkin yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda 2'si tutuklu 4 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda 30'ar yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle dava aÃ§Ä±ldÄ±
Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± Mehmet MÃ¼ezzinoÄŸlu, iÅŸadamlarÄ±yla bir araya geldiÄŸi toplantÄ±da alkol zammÄ±na iliÅŸkin soru Ã¼zerine Ä°smet Ä°nÃ¶nÃ¼'den Ã¶rnek vererek cevap verdi
Anayasa Komisyonu'nda, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin tÃ¼mÃ¼ Ã¼zerinde gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin devam etmesini isteyen CHP'li milletvekilleriyle, AK Partili milletvekilleri arasÄ±nda tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±
Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Temel KaramollaoÄŸlu, Pakistan'Ä±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi SÃ¼heyl Mahmud'u ziyaret etti
SGK tarafÄ±ndan yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan temin edilen ilaÃ§larÄ±n PTT aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla hastalara ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin protokol imzalandÄ±
Ä°Ã§ Anadolu'yu BatÄ± Karadeniz'e baÄŸlayacak "Ilgaz 15 Temmuz Ä°stiklal TÃ¼neli" bugÃ¼n aÃ§Ä±ldÄ±. TÃ¼nel, yaklaÅŸÄ±k 35 dakikada aÅŸÄ±lan Ilgaz DaÄŸÄ± yolunu geÃ§iÅŸ sÃ¼resini 8 dakikaya dÃ¼ÅŸÃ¼recek
SAÃœ Fen-Edebiyat FakÃ¼ltesi Kimya BÃ¶lÃ¼mÃ¼nden iki Ã¶ÄŸretim Ã¼yesi, bor elementini kullanarak "bor subftalosiyanin teknolojik elektronik boya" Ã¼retti
Erciyes Ãœniversitesi'nde karÅŸÄ±t gÃ¶rÃ¼ÅŸlÃ¼ Ã¶ÄŸrenciler arasÄ±nda Ã§Ä±kan kavgada 2 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±