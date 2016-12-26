16:03, 26 AralÄ±k 2016 Pazartesi

MÃ¼ezzinoÄŸlu'dan alkol zammÄ± eleÅŸtirisine Ä°nÃ¶nÃ¼'lÃ¼ cevap

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± Mehmet MÃ¼ezzinoÄŸlu, iÅŸadamlarÄ±yla bir araya geldiÄŸi toplantÄ±da alkol zammÄ±na iliÅŸkin soru Ã¼zerine Ä°smet Ä°nÃ¶nÃ¼'den Ã¶rnek vererek, "Rahmetli Ä°nÃ¶nÃ¼ dÃ¶neminde tÃ¼tÃ¼ne zam yapÄ±lÄ±yor, sigaraya. Tepkiler gelince o da diyor ki 'parasÄ± olup iÃ§enin parasÄ±ndan, iÃ§meyenin saÄŸlÄ±ÄŸÄ±ndan yararlanacaÄŸÄ±z.' Biz de ÅŸimdi iÃ§enin parasÄ±ndan, iÃ§meyenin de saÄŸlÄ±ÄŸÄ±ndan yararlanacak bir yolculuk yapÄ±yoruz" dedi.



Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± Mehmet MÃ¼ezzinoÄŸlu, Ã§eÅŸitli ziyaretlerde bulunmak Ã¼zere sabah saatlerinde karayoluyla Edirne'ye geldi. YapÄ±mÄ± tamamlanan yeni KaraaÄŸaÃ§ KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nÃ¼ inceleyen Bakan MÃ¼ezzinoÄŸlu, 1943 metre uzunluÄŸundaki kÃ¶prÃ¼nÃ¼n Ã§ok Ã¶nemli olduÄŸunu belirtti ve emeÄŸi geÃ§enlere teÅŸekkÃ¼r etti. Vali GÃ¼nay Ã–zdemir ve beraberindekilerle bir sÃ¼re kÃ¶prÃ¼de yÃ¼rÃ¼yen Bakan MÃ¼ezzinoÄŸlu, daha Ã¶nce yÃ¼zerek geÃ§tiÄŸi MeriÃ§'i bu kez kÃ¶prÃ¼den yÃ¼rÃ¼yerek geÃ§tiÄŸini sÃ¶yledi.

'AHÄ°LÄ°K ESNAF FONU' KURULUYOR

KÃ¶prÃ¼ incelemesinin ardÄ±ndan KaraÄŸaÃ§ Mahallesi'ndeki bir kahvede Ã§ay iÃ§erek vatandaÅŸlarla sohbet eden Bakan MÃ¼ezzinoÄŸlu, daha sonra iÅŸadamlarÄ±yla Lalezar restoranda bir araya geldi. Burada gelen sorularÄ± cevaplayan Bakan MÃ¼ezzinoÄŸlu, yakÄ±nda bir ahilik esnaf fonu kurulacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Fonun Bakanlar Kurulu'na sunulacaÄŸÄ±nÄ± kaydeden Mehmet MÃ¼ezzinoÄŸlu ÅŸunlarÄ± anlattÄ±:

"Bir ahilik esnaf fonu kuruyoruz. Ä°nÅŸallah yarÄ±n Bakanlar Kurulu'na sunumunu yapacaÄŸÄ±z. Zora dÃ¼ÅŸen, iÅŸyerini kapatmak zorunda kalan kÃ¼Ã§Ã¼k esnafÄ±mÄ±z ve BaÄŸ Kur'lumuz esnafÄ±mÄ±zla ilgili onlarÄ±n da aynÄ± iÅŸsizlik fonu olduÄŸu gibi bir esnaf fonu olacak. AdÄ±nÄ± da 'Ahilik fonu' olarak deÄŸerlendiriyoruz. HenÃ¼z daha kamuoyu ile paylaÅŸmadÄ±k. YarÄ±n Bakanlar kurulunda sunumuna yapacaÄŸÄ±z, daha sonra son ÅŸeklini alÄ±nca da TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisi'ne soracaÄŸÄ±z. Ä°nÅŸallah 2017'nin ilk esnafla ilgili dÃ¼zenlerden biri de bu olmuÅŸ olacak."

Ä°Ã‡KÄ° ZAMMI ELEÅžTÄ°RÄ°SÄ°NE Ä°NÃ–NÃœ'LÃœ CEVAP

KonuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan bir gazeteci Bakan MÃ¼ezzinoÄŸlu'na, zamlar nedeniyle kaÃ§ak iÃ§ki Ã¼retim ve tÃ¼ketiminin arttÄ±ÄŸÄ±nÄ±, hatta genÃ§lerin uyuÅŸturucu maddeleri denediÄŸini sÃ¶yleyerek bu konudaki dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerini sordu. Bakan MÃ¼ezzinoÄŸlu bu soruya, dÃ¼n Ä°smet Ä°nÃ¶nÃ¼'nÃ¼n 43'Ã¼ncÃ¼ Ã¶lÃ¼m yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼ olduÄŸunu hatÄ±rlatarak ÅŸÃ¶yle yanÄ±t verdi:

"SayÄ±n rahmetli Ä°nÃ¶nÃ¼ dÃ¶neminde tÃ¼tÃ¼ne zam yapÄ±lÄ±yor, sigaraya. Kamuoyundan da tepki geliyor 'PaÅŸam millet zaten fakir fukara, zor bulduÄŸu bir sigara var, ona da zam yapÄ±yorsunuz' diyorlar. O da diyor ki 'parasÄ± olanÄ±n iÃ§enin parasÄ±ndan, iÃ§meyenin saÄŸlÄ±ÄŸÄ±ndan yararlanacaÄŸÄ±z.' Biz de ÅŸimdi iÃ§enin parasÄ±ndan, iÃ§meyenin de saÄŸlÄ±ÄŸÄ±ndan yararlanacak bir yolculuk yapÄ±yoruz."

LAÄ°KLÄ°K ANLAYIÅžI

AynÄ± gazetecinin, "Yemek veriyorsunuz ama rakÄ± yok. Bu nasÄ±l laiklik?" sitemi Ã¼zerine de Bakan MÃ¼ezzinoÄŸlu ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Hekimlikte alkolÃ¼n faydalÄ± olduÄŸuna dair tek bir bilimsel Ã§alÄ±ÅŸma yok. Tam aksine alkolÃ¼n saÄŸlÄ±ÄŸa zararlarÄ± olduÄŸu bilinen bir gerÃ§ek. Hekim olarak alkole karÅŸÄ±yÄ±m. LaikliÄŸe gelince bu yemeÄŸi ben veriyorum, ne ikram edeceÄŸime ben karar veririm. YarÄ±n akÅŸam sen yemek verirsen, orada da ne ikram edeceÄŸine sen karar verirsin. Benim de laiklik anlayÄ±ÅŸÄ±m budur."

Bakan MÃ¼ezzinoÄŸlu ve beraberindekiler daha sonra Trakya Ãœniversitesi Balkan YerleÅŸkesi'ndeki konferans salonunda Ã¶ÄŸrencilerle bir araya geldi.