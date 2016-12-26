Åžam'a Ã¼Ã§ gÃ¼ndÃ¼r su verilmiyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Suriye'nin baÅŸkenti Åžam'da Ã¼Ã§ gÃ¼ndÃ¼r su verilemediÄŸi bildiriliyor. Åžehir idaresinin "silahlÄ± gruplarÄ±n iÃ§me suyunu zehirlemiÅŸ olabileceÄŸi" gerekÃ§esiyle bu Ã¶nleme baÅŸvurduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±.
AFPâ€™deki habere gÃ¶re "SilahlÄ± gruplarÄ±n su kaynaklarÄ±nÄ± ve tankerleri mazotla zehirlediÄŸini" iddia eden ÅŸehir idaresi yetkilileri, cuma gÃ¼nÃ¼ su arzÄ±nÄ±n durdurulduÄŸunu, kent sakinlerinin su ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±layabilmek iÃ§in saldÄ±rÄ±ya maruz kalmayan bÃ¶lgelerdeki su kaynaklarÄ±nÄ±n Åžam'a yÃ¶nlendirilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
Ancak kentte cumartesi gÃ¼nÃ¼ dolu olan su tankerlerinin pazar gÃ¼nÃ¼ yeniden boÅŸaldÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§ekiliyor.
Resmi haber ajansÄ± Sana, isyancÄ± gruplarÄ±n BaÄŸdat'Ä±n 15 kilometre kuzeybatÄ±sÄ±ndaki Barada Vadisi ve Aynel Fijeh bÃ¶lgelerindeki su kaynaklarÄ±na saldÄ±rÄ±da bulunduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.
Tahminlere gÃ¶re, Åžam'da 1,5 milyon kiÅŸi yaÅŸÄ±yor. DEAÅž, Suriye ve Irak'ta kontrol altÄ±nda tuttuÄŸu bÃ¶lgelerde, Ã¶nemli su kaynaklarÄ±nÄ± ve su ÅŸebekelerini de kontrolÃ¼ altÄ±na almÄ±ÅŸtÄ±. Ancak Åžam'daki su kaynaklarÄ±na dÃ¼zenlendiÄŸi iddia edilen saldÄ±rÄ±dan DEAÅžâ€™Ä±n sorumlu olup olmadÄ±ÄŸÄ± hakkÄ±nda bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±.
Yemen'Ä±n baÅŸkenti Sana'da Husi militanlarÄ±, El-Cezire televizyonuna ait ofisi bastÄ±
Ä°badi ve Sadr dokuz aylÄ±k boykotun ardÄ±ndan ilk defa gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Uganda'da meydana gelen gelen tekne kazasÄ±nda futbol takÄ±mÄ±nÄ±n 30 Ã¼yesi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Devlet ÅŸirketi CAT Telecom'un internet hizmetlerini birleÅŸtirme kararÄ±, kamuoyunda cunta yÃ¶netiminin internet Ã¼zerinde kontrol kurmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± tartÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± alevlendirdi
Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± Myanmar Ã–zel Temsilcisi Hamid Albar, "ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man mÃ¼ltecileri sÃ¶mÃ¼rÃ¼den kurtarmak iÃ§in Ã¶zel bir kayÄ±t sistemi geliÅŸtirilmeli" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Rusya Rosneft ÅŸirketinin yÃ¶neticisi aracÄ±nda Ã¶lÃ¼ bulundu
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin, Kazakistan Devlet BaÅŸkanÄ± Nazarbayev ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
HRW Ä°cra DirektÃ¶rÃ¼ Roth, Twitter'da TÃ¼rkiye hakkÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± suÃ§layÄ±cÄ± paylaÅŸÄ±mÄ±, gelen tepkiler Ã¼zerine kaldÄ±rdÄ±
Åžam'da ÅŸebeke suyunun zehirlendiÄŸi iddiasÄ±yla Ã¼Ã§ gÃ¼ndÃ¼r sular kesik
Moskova'da Ã¼Ã§ tren istasyonbu bomba ihbarÄ± Ã¼zerine tahliye edildi
Hindistan, nÃ¼kleer baÅŸlÄ±k takÄ±labilen kÄ±talar arasÄ± Agni-V adlÄ± balistik fÃ¼zeyi denedi
Netanyahu, Obama yÃ¶netiminin BMGK'ya, "Ä°srail-Filistin sorununun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in mÃ¼zakerelerin yeniden baÅŸlama kriterlerini belirleyecek" bir karar tasarÄ±sÄ± sunmasÄ±ndan endiÅŸe ediyor
MoÄŸolistan'da hava kirliliÄŸinden 5 yaÅŸÄ±ndan kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuk Ã¶lÃ¼mlerinin artmasÄ± halk tarafÄ±ndan protesto edildi
Karadeniz'e dÃ¼ÅŸen Rus uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n gÃ¶vdesinin bulunduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±
Nablus'taki "Yusuf makamÄ±"na baskÄ±n dÃ¼zenleyen fanatik Yahudi grup ile Filistinliler arasÄ±nda arbede Ã§Ä±ktÄ±
Kanadaâ€™da MÃ¼slÃ¼man KÃ¼ltÃ¼r Merkezi kundaklandÄ±. Merkez kullanÄ±lamaz hale geldi