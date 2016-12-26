16:16, 26 AralÄ±k 2016 Pazartesi

Åžam'a Ã¼Ã§ gÃ¼ndÃ¼r su verilmiyor





Åžam'da ÅŸebeke suyunun zehirlendiÄŸi iddiasÄ±yla Ã¼Ã§ gÃ¼ndÃ¼r sular kesik

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Suriye'nin baÅŸkenti Åžam'da Ã¼Ã§ gÃ¼ndÃ¼r su verilemediÄŸi bildiriliyor. Åžehir idaresinin "silahlÄ± gruplarÄ±n iÃ§me suyunu zehirlemiÅŸ olabileceÄŸi" gerekÃ§esiyle bu Ã¶nleme baÅŸvurduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±. AFPâ€™deki habere gÃ¶re "SilahlÄ± gruplarÄ±n su kaynaklarÄ±nÄ± ve tankerleri mazotla zehirlediÄŸini" iddia eden ÅŸehir idaresi yetkilileri, cuma gÃ¼nÃ¼ su arzÄ±nÄ±n durdurulduÄŸunu, kent sakinlerinin su ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±layabilmek iÃ§in saldÄ±rÄ±ya maruz kalmayan bÃ¶lgelerdeki su kaynaklarÄ±nÄ±n Åžam'a yÃ¶nlendirilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Ancak kentte cumartesi gÃ¼nÃ¼ dolu olan su tankerlerinin pazar gÃ¼nÃ¼ yeniden boÅŸaldÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§ekiliyor. Resmi haber ajansÄ± Sana, isyancÄ± gruplarÄ±n BaÄŸdat'Ä±n 15 kilometre kuzeybatÄ±sÄ±ndaki Barada Vadisi ve Aynel Fijeh bÃ¶lgelerindeki su kaynaklarÄ±na saldÄ±rÄ±da bulunduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼. Tahminlere gÃ¶re, Åžam'da 1,5 milyon kiÅŸi yaÅŸÄ±yor. DEAÅž, Suriye ve Irak'ta kontrol altÄ±nda tuttuÄŸu bÃ¶lgelerde, Ã¶nemli su kaynaklarÄ±nÄ± ve su ÅŸebekelerini de kontrolÃ¼ altÄ±na almÄ±ÅŸtÄ±. Ancak Åžam'daki su kaynaklarÄ±na dÃ¼zenlendiÄŸi iddia edilen saldÄ±rÄ±dan DEAÅžâ€™Ä±n sorumlu olup olmadÄ±ÄŸÄ± hakkÄ±nda bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±.

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