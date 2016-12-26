16:17, 26 AralÄ±k 2016 Pazartesi

Mete Yarar'a silahla saldÄ±ranlara dava

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

GÃ¼venlik UzmanÄ± Mete Yarar'a silahlÄ± saldÄ±rÄ± soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda Yarar'a ateÅŸ eden Erkan BiÃ§er'in de arasÄ±nda bulunduÄŸu 4 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±ndaki soruÅŸturma tamamlandÄ±.

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ÅžÃ¼pheliler hakkÄ±nda 30'ar yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle dava aÃ§Ä±ldÄ±.

HTSÂ KAYITLARI

Bilgi Teknolojileri Ä°letiÅŸim BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan alÄ±nan HTS kayÄ±tlarÄ±nda, ÅŸÃ¼phelilerden Erkan B'nin, GÃ¶khan K ile olaydan hemen Ã¶nce ve sonra iletiÅŸime geÃ§tiÄŸinin tespit edildiÄŸine yer verilen iddianamede, ÅŸÃ¼pheliler GÃ¶kalp ve GÃ¶khan K'nÄ±n azmettirme iradesi ile ÅŸÃ¼pheliler Erkan B. ve Volkan Ã–'yle mÃ¼ÅŸteki Mete Yarar'Ä± kasten Ã¶ldÃ¼rmeye teÅŸebbÃ¼s ettikleri ve silahla senet yaÄŸmasÄ± suÃ§larÄ±nÄ± iÅŸlediklerine dair yeterli bilgi, bulgu ve delile ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

Ä°ddianamede, ÅŸÃ¼phelilerden Erkan B. ve Volkan Ã–'nÃ¼n "kasten Ã¶ldÃ¼rmeye teÅŸebbÃ¼s" ve "maÄŸdurun bir senedi vermeye mecbur edilmesi suretiyle silahla ve birden fazla kiÅŸiyle birlikte yaÄŸma" suÃ§unu iÅŸledikleri belirtilerek, 19'ar yÄ±ldan 30'ar yÄ±la kadar hapisle cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ± talep edildi.

DiÄŸer ÅŸÃ¼pheliler GÃ¶kalp ve GÃ¶khan K'nÄ±n da "kasten Ã¶ldÃ¼rmeye azmettirme" ve "maÄŸdurun bir senedi vermeye mecbur edilmesi suretiyle yaÄŸmaya azmettirme" suÃ§larÄ±nÄ± iÅŸlediÄŸi aktarÄ±lan iddianamede, 19'ar yÄ±ldan 30'ar yÄ±la kadar hapisle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± istendi.

Ä°ddianame, gÃ¶nderildiÄŸi Anadolu 11. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince kabul edildi. ÅžÃ¼phelilerin yargÄ±lanmalarÄ±na ilerleyen gÃ¼nlerde baÅŸlanacak.

Ã–te yandan iddianamede, 4 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olma" suÃ§undan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturmada ise takipsizlik kararÄ± verildiÄŸi kaydedildi.