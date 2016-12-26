16:22, 26 AralÄ±k 2016 Pazartesi

YollarÄ± aÃ§tÄ±rmak iÃ§in asÄ±lsÄ±z ihbarda bulundular

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Mersin BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi ekipleri, yÃ¼ksek kesimlerde kardan kapanan yollarÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in asÄ±lsÄ±z ihbarlarda bulunulmasÄ± Ã¼zerine, vatandaÅŸlarÄ± duyarlÄ± olmaya davet etti.

BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, belediye ekipleri, olumsuz koÅŸullarÄ± ortadan kaldÄ±rmak iÃ§in 970 personelle, 24 saat boyunca 180 iÅŸ makinesi, kepÃ§e, loder ve Ã§ekici, 150 kamyon ve pikapla yol aÃ§ma ile tuzlama Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yÃ¼rÃ¼ttÃ¼.

Son Ã¼Ã§ gÃ¼nde aldÄ±klarÄ± bin 500 ihbara da dÃ¶nÃ¼ÅŸ yapan ekipler, bunlardan bin 300'Ã¼ne mÃ¼dahalede bulundu. BazÄ± ihbarlarÄ±n asÄ±lsÄ±z Ã§Ä±kmasÄ± ise gerÃ§ek vakalara ulaÅŸÄ±lmasÄ±nda aksamalara yol aÃ§tÄ±.

Bir vatandaÅŸÄ±n koordinasyon merkezine ulaÅŸarak "hayvan aÄŸÄ±lÄ±nÄ±n Ã§Ã¶ktÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, eÅŸinin kar yÄ±ÄŸÄ±nÄ± altÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±" bildirmesi Ã¼zerine 10 personel ve 2 iÅŸ makinesi, rota deÄŸiÅŸtirerek ihbarÄ±n geldiÄŸi bÃ¶lgeye sevk edildi. 11 saat sÃ¼ren Ã§alÄ±ÅŸma sonucu, ihbarÄ±n asÄ±lsÄ±z olduÄŸu ve vatandaÅŸÄ±n yollarÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in bu yÃ¶nteme baÅŸvurduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

"Grip oldum Ã§ok hastayÄ±m, acil yardÄ±m gerekli", "EÅŸimin doÄŸum sancÄ±sÄ± tuttu, yollarÄ±n acilen aÃ§Ä±lmasÄ± lazÄ±m" ÅŸeklinde gelen ihbarlarÄ±n da asÄ±lsÄ±z olduÄŸu belirlendi.

"HayvanlarÄ±mÄ±n yemi bitti, acil yem ulaÅŸtÄ±rmamÄ±z lazÄ±m" ihbarÄ±nda bulunan Ã§iftlik sahibine ulaÅŸan ekipler ise iÅŸletmede tonlarca yem stokuyla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.

Ekipler, vatandaÅŸlarÄ±, bu tÃ¼r asÄ±lsÄ±z ihbarlara karÅŸÄ± duyarlÄ± olmaya davet etti.

- DaÄŸ evlerinde mahsur kalan 8 kiÅŸi kurtarÄ±ldÄ±

Ã–te yandan, merkez Toroslar ilÃ§esi ArslankÃ¶y Mahallesi'nde daÄŸ evlerinde yaÅŸayan ve kendilerinden haber alÄ±nmayan hasta ve yaÅŸlÄ± 8 vatandaÅŸla ilgili ihbar Ã¼zerine Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Arama Kurtarma DerneÄŸi (AKUT) ekibi, kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yaklaÅŸÄ±k 2,5 metre olduÄŸu ArslankÃ¶y'e ulaÅŸarak, 8 kiÅŸiyi kurtardÄ±.

Bu kiÅŸilerden ikisi, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. 6 kiÅŸi de saÄŸlÄ±k ekiplerince yapÄ±lan kontrollerinin ardÄ±ndan gÃ¼venli bÃ¶lgeye sevk edildi.

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