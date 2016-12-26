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17:55, 26 AralÄ±k 2016 Pazartesi
Avrupa
16:24, 26 AralÄ±k 2016 Pazartesi

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HRW yetkilisi TÃ¼rkiye karÅŸÄ±tÄ± tweetini sildi
HRW yetkilisi TÃ¼rkiye karÅŸÄ±tÄ± tweetini sildi

HRW Ä°cra DirektÃ¶rÃ¼ Roth, Twitter'da TÃ¼rkiye hakkÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± suÃ§layÄ±cÄ± paylaÅŸÄ±mÄ±, gelen tepkiler Ã¼zerine kaldÄ±rdÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

YayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± rapor ve paylaÅŸÄ±mlarla uluslararasÄ± alanda tartÄ±ÅŸÄ±lan Ä°nsan HaklarÄ± Ä°zleme Ã–rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n (HRW) Ä°cra DirektÃ¶rÃ¼Â Kenneth Roth,Â sosyal medyada, kasÄ±m ayÄ±nda PKKÂ tarafÄ±ndan yapÄ±lan ve aralarÄ±nda iki polisin de bulunduÄŸu 13 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸiÂ saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkinÂ paylaÅŸÄ±mda bulundu.

Roth'un resmi Twitter hesabÄ±ndan, "HayÄ±r, burasÄ± Halep deÄŸil. Bu ErdoÄŸan'Ä±n TÃ¼rkiye'sinin KÃ¼rtlerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± DiyarbakÄ±r kentine (ve diÄŸer kentlere) yaptÄ±klarÄ±." ifadesiyle dÃ¼n paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± tweette, PKK'nÄ±n saldÄ±rÄ±sÄ±nda yÄ±kÄ±lan binaya ait bir fotoÄŸrafÄ± kullandÄ±.

TEPKÄ°LER ÃœZERÄ°NE KALDIRDI

HRW DirektÃ¶rÃ¼, attÄ±ÄŸÄ± tweetin gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan tepkiler Ã¼zerine paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ± kaldÄ±rmak zorunda kaldÄ±.

DiyarbakÄ±r'Ä±n BaÄŸlar ilÃ§esinde PKK'lÄ±larca 4 KasÄ±m'da dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da, 2 polis ÅŸehit olmuÅŸ, 11 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, 100'Ã¼ aÅŸkÄ±n kiÅŸi yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.

"HRW TERÃ–RLE ARASINA MESAFE KOYMUYOR" ELEÅžTÄ°RÄ°SÄ°

HRW'nin 1993 yÄ±lÄ±ndan bu yana baÅŸÄ±nda olan Roth, son dÃ¶nemde PKK ve Ã¶rgÃ¼tÃ¼n siyasi uzantÄ±larÄ± hakkÄ±ndaki aÃ§Ä±klamalarÄ±yla "terÃ¶rle arasÄ±na mesafe koymadÄ±ÄŸÄ±" eleÅŸtirilerine muhatap oluyor.

Daha Ã¶nceki aÃ§Ä±klamalarÄ±nda, "TÃ¼rkiye'de muhalif KÃ¼rt gruplara baskÄ± yapÄ±lÄ±yor" tÃ¼rÃ¼ iddialara yer veren Roth, 10 AralÄ±k'ta Ä°stanbul BeÅŸiktaÅŸ'ta dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±ndan iki gÃ¼n sonra Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda da saldÄ±rÄ±nÄ±n sorumlusu PKK'nÄ±n uzantÄ±sÄ± TAK hakkÄ±nda, "Ama KÃ¼rt milislerin sivilleri bombalamasÄ± iÃ§in hiÃ§bir neden yok." gibi yumuÅŸak ifadelere yer vermiÅŸti. Roth saldÄ±rÄ±nÄ±n faillerini "KÃ¼rt milisler" olarak tanÄ±mlayarak PKK'yÄ± bir terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ olarak gÃ¶rmediÄŸini ortaya koymuÅŸtu.

New York Times gazetesinde 8 AralÄ±k'ta yayÄ±mlanan ve PKK'nÄ±n "cinsiyet eÅŸitliÄŸine sahip olduÄŸunu" iddia eden makaleyi paylaÅŸan Roth, KÃ¼rtlerin, PKK'nÄ±n ve HDP'nin cinsiyet eÅŸitliÄŸine sahip olduÄŸunu, bunun bir tehdit olarak gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ savunmuÅŸtu.

Roth, merkezi New York'ta bulunan ve 80'den fazla Ã¼lkede faaliyet gÃ¶steren HRW'nin 1993 yÄ±lÄ±ndan bu yana Ã¶rgÃ¼tÃ¼n icra direktÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶revini yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor.



Ä°lgili Konular pkk Ä°nsan HaklarÄ± Ä°zleme Ã–rgÃ¼tÃ¼
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