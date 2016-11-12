TSK: 2 TerÃ¶rist Ã¶lÃ¼ ele geÃ§irildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
TSKâ€™dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, DiyarbakÄ±r KocakÃ¶yâ€™de gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince icra edilen operasyonda; bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensubu bir terÃ¶rist Ã¶lÃ¼, bir terÃ¶ristin ise yaralÄ± olarak, bir M-16 piyade tÃ¼feÄŸi, iki sÄ±rt Ã§antasÄ± ve bir mÃ¼himmat yeleÄŸi ile birlikte ele geÃ§irildiÄŸi kaydedildi.
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AK Parti'li Erdem, 2017 sonuna kadar kamu kurumlarÄ±nÄ±n F klavye kullanacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
KOSGEB'in 50 bin liralÄ±k SÄ±fÄ±r Faizli Ä°ÅŸletme Kredisi Faiz DesteÄŸi Ã¶demelerine bugÃ¼n baÅŸlandÄ±
HayatÄ± boyunca imam hatip yaygÄ±nlaÅŸmasÄ± iÃ§in mÃ¼cadele eden, TÃ¼rkiye'nin ilk Ä°mam Hatip Lisesi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mahmut Celalettin Ã–kten, dÃ¼zenlenen Ã¶dÃ¼l tÃ¶reniyle anÄ±lÄ±yor
Soma KÃ¶mÃ¼r Ä°ÅŸletmeleri A.Åž'nin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu ÅŸirketlerin sahibi Alp GÃ¼rkan, 4 yÃ¶neticiyle birlikte ilk kez hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±
Manisa'daki amatÃ¶r telsizciler, Spil DaÄŸÄ± Milli ParkÄ±'nda yÄ±lkÄ± atlarÄ±na yiyecek verdi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan,"Ãœlkemize yÃ¶nelen her tuÌˆrluÌˆ tehdidi bertaraf edebilme yolunda Akifâ€™in Ä°stiklal MarÅŸÄ± ile ortaya koyduÄŸu milli mutabakat iklimine buguÌˆn her zamankinden Ã§ok daha fazla ihtiyacÄ±mÄ±z var" dedi
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri, 2 terÃ¶ristin Ã¶lÃ¼ olarak ele geÃ§irildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Mersin BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi ekipleri, kardan kapanan yollarÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in asÄ±lsÄ±z ihbarlar alÄ±nmasÄ± Ã¼zerine, vatandaÅŸlara duyarlÄ± olmalarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu
GÃ¼venlik uzmanÄ± Yarar'Ä±n silahlÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸramasÄ±na iliÅŸkin yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda 2'si tutuklu 4 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda 30'ar yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle dava aÃ§Ä±ldÄ±
Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± Mehmet MÃ¼ezzinoÄŸlu, iÅŸadamlarÄ±yla bir araya geldiÄŸi toplantÄ±da alkol zammÄ±na iliÅŸkin soru Ã¼zerine Ä°smet Ä°nÃ¶nÃ¼'den Ã¶rnek vererek cevap verdi
Anayasa Komisyonu'nda, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin tÃ¼mÃ¼ Ã¼zerinde gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin devam etmesini isteyen CHP'li milletvekilleriyle, AK Partili milletvekilleri arasÄ±nda tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±
Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Temel KaramollaoÄŸlu, Pakistan'Ä±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi SÃ¼heyl Mahmud'u ziyaret etti
SGK tarafÄ±ndan yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan temin edilen ilaÃ§larÄ±n PTT aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla hastalara ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin protokol imzalandÄ±
Ä°Ã§ Anadolu'yu BatÄ± Karadeniz'e baÄŸlayacak "Ilgaz 15 Temmuz Ä°stiklal TÃ¼neli" bugÃ¼n aÃ§Ä±ldÄ±. TÃ¼nel, yaklaÅŸÄ±k 35 dakikada aÅŸÄ±lan Ilgaz DaÄŸÄ± yolunu geÃ§iÅŸ sÃ¼resini 8 dakikaya dÃ¼ÅŸÃ¼recek
SAÃœ Fen-Edebiyat FakÃ¼ltesi Kimya BÃ¶lÃ¼mÃ¼nden iki Ã¶ÄŸretim Ã¼yesi, bor elementini kullanarak "bor subftalosiyanin teknolojik elektronik boya" Ã¼retti
Erciyes Ãœniversitesi'nde karÅŸÄ±t gÃ¶rÃ¼ÅŸlÃ¼ Ã¶ÄŸrenciler arasÄ±nda Ã§Ä±kan kavgada 2 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±