16:42, 26 AralÄ±k 2016 Pazartesi

TSK: 2 TerÃ¶rist Ã¶lÃ¼ ele geÃ§irildi





TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri, 2 terÃ¶ristin Ã¶lÃ¼ olarak ele geÃ§irildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TSKâ€™dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, DiyarbakÄ±r KocakÃ¶yâ€™de gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince icra edilen operasyonda; bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensubu bir terÃ¶rist Ã¶lÃ¼, bir terÃ¶ristin ise yaralÄ± olarak, bir M-16 piyade tÃ¼feÄŸi, iki sÄ±rt Ã§antasÄ± ve bir mÃ¼himmat yeleÄŸi ile birlikte ele geÃ§irildiÄŸi kaydedildi. Â

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