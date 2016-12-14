16:44, 26 AralÄ±k 2016 Pazartesi

ErdoÄŸan'dan 'Mehmet Akif' mesajÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan Milli Åžair Mehmet Akif Ersoy'un vefat yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla bir mesajÄ± yayÄ±mladÄ±.

MesajÄ±nda milli mutabakat vurgusu yapan ErdoÄŸan, "Mehmet Akif'in Ä°stiklal MarÅŸÄ± ile ortaya koyduÄŸu milli mutabakat iklimine bugÃ¼n her zamankinden Ã§ok daha fazla ihtiyacÄ±mÄ±z var. FarklÄ± toplumsal kesimlere, farklÄ± partilere, farklÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ncelere sahip vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n ortak deÄŸerler etrafÄ±nda birleÅŸebilmeleri, milletÃ§e ne kadar bÃ¼yÃ¼k, ne derece gÃ¼Ã§lÃ¼ olduÄŸumuzun somut bir gÃ¶stergesidir" dedi.

Mehmet Akif Ersoy'u Ä°stiklal Harbi'nin bÃ¼yÃ¼k mÃ¼cadele adamÄ±, Ä°stiklal MarÅŸÄ±'nÄ±n yazarÄ±, ilim, irfan geleneÄŸimizin en mÃ¼him halkalarÄ±ndan biri olarak tanÄ±mlamayan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan yazÄ±lÄ± mesajÄ±nda ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

"Mehmet Akif Ersoy, eserleriyle, ÅŸiirleriyle, yÄ±lmak bilmeyen azmiyle gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde de bizlere hala Ä±ÅŸÄ±k tutmaya, Ã¶ncÃ¼lÃ¼k etmeye devam ediyor. Merhum Mehmet Akif'in Ã‡anakkale ve KurtuluÅŸ SavaÅŸlarÄ±nda yazdÄ±ÄŸÄ± kahramanlÄ±k destanlarÄ±, milletimizin baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k konusundaki kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, inancÄ±nÄ±n, ruh birlikteliÄŸinin en gÃ¼zel ifadesidir. Milli ÅŸairimiz, insanÄ±na, milletine, dostlarÄ±na karÅŸÄ± ÅŸefkatli, merhametli, mÃ¼tevazÄ± olmasÄ±; Ã¼lkesini, ideallerini, inancÄ±nÄ± tehdit edenlere karÅŸÄ± dik durmasÄ± sayesinde, hayatÄ±yla da bizlere mÃ¼kemmel bir Ã¶rnek teÅŸkil etmektedir."

TÃœRKÄ°YE'YE YÃ–NELEN TEHDÄ°TLERÄ° BERTARAF EDEBÄ°LMENÄ°N YOLU

TÃ¼rkiye'ye yÃ¶nelik tehditleri boÅŸa Ã§Ä±karmanÄ±n yolunun yeni bir milli mutabakattan geÃ§tiÄŸini belirten CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, " Ãœlkemize yÃ¶nelen her tÃ¼rlÃ¼ tehdidi bertaraf edebilme yolunda Mehmet Akif'in Ä°stiklal MarÅŸÄ± ile ortaya koyduÄŸu milli mutabakat iklimine bugÃ¼n her zamankinden Ã§ok daha fazla ihtiyacÄ±mÄ±z var. FarklÄ± toplumsal kesimlere, farklÄ± partilere, farklÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ncelere sahip vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n ortak deÄŸerler etrafÄ±nda birleÅŸebilmeleri, milletÃ§e ne kadar bÃ¼yÃ¼k, ne derece gÃ¼Ã§lÃ¼ olduÄŸumuzun somut bir gÃ¶stergesidir. Milli birlik ve beraberliÄŸimizin temel unsurlarÄ±nÄ±, milletimizin baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸa olan tutkusunu, vatan ve bayrak sevgisini, mÃ¼cadeleci ruhunu en iyi biÃ§imde tasvir eden Mehmet Akif'in eserlerini iyi anlamak, gelecek nesillere aktarmak, milli ve manevi deÄŸerlerimize sahip Ã§Ä±kmak hepimizin gÃ¶revidir. Ebediyete irtihalinin yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde Milli Åžairimiz Mehmet Akif Ersoy'a Allah'tan rahmet diliyor, kendisini hÃ¼rmet ve minnetle yad ediyorum" dedi.