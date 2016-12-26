16:47, 26 AralÄ±k 2016 Pazartesi

YÄ±lkÄ± atlarÄ±nÄ± elleriyle beslediler





Manisa'daki amatÃ¶r telsizciler, Spil DaÄŸÄ± Milli ParkÄ±'nda yÄ±lkÄ± atlarÄ±na yiyecek verdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Manisa'daki amatÃ¶r telsizciler, hayvanlara yiyecek bÄ±rakmak iÃ§in gittikleri Spil DaÄŸÄ± Milli ParkÄ±'nda yÄ±lkÄ± atlarÄ±nÄ± elleriyle besledi. Manisa Telsiz Radyo AmatÃ¶rleri ve Arama Kurtarma DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Bahattin Ã–zer yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, doÄŸada yaÅŸayan hayvanlarÄ±n kÄ±ÅŸ ÅŸartlarÄ±nda yiyecek bulmakta zorlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Telsizle haberleÅŸme eÄŸitim ve etkinliÄŸi iÃ§in Spil DaÄŸÄ±'na Ã§Ä±karken, aÃ§lÄ±ktan halsiz dÃ¼ÅŸen hayvanlarÄ± gÃ¶rmeleri Ã¼zerine Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±klarÄ±nÄ± anlatan Ã–zer, birÃ§ok hayvanseverin de dernek merkezlerine, doÄŸaya bÄ±rakÄ±lmak Ã¼zere yiyecek getirdiÄŸini bildirdi. Ã–zer, Ã¶zellikle kar yaÄŸdÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde belirli periyotlarda Spil DaÄŸÄ± Milli ParkÄ±'nÄ± gezerek, yabani hayvanlarÄ±n bulunduÄŸu bÃ¶lgelere yiyecek bÄ±raktÄ±klarÄ±nÄ± dile getirdi. Bu kapsamda yiyecek bÄ±rakmak iÃ§in gittikleri milli park alanÄ±nda yÄ±lkÄ± atlarÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden Ã–zer, ÅŸunlarÄ± kaydetti: "Atlar ve Ã§evredeki kÃ¶pekler, aracÄ±mÄ±zÄ± gÃ¶rÃ¼nce yiyecek getirdiÄŸimizi anlayarak Ã§evresini sardÄ±lar. Yem ve ekmek bÄ±raktÄ±ktan sonra hayvanlarÄ± Ã¼rkÃ¼tmemek iÃ§in aracÄ±mÄ±za bindik. Atlar, yiyeceklerden yedikten sonra aracÄ±mÄ±zÄ±n yanÄ±na kadar geldi. Yabanilikleriyle bilinen yÄ±lkÄ± atlarÄ±, aracÄ±mÄ±zÄ±n iÃ§ine kadar baÅŸÄ±nÄ± sokarak elimizden ekmek yedi. Ä°lk kez bÃ¶yle bir durumla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±k ve Ã§ok ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±k." Ã–zer, kÄ±ÅŸ boyunca temin ettikleri ve hayvanseverler tarafÄ±ndan verilen yiyecekleri doÄŸaya bÄ±rakmayÄ± sÃ¼rdÃ¼receklerini kaydetti.

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