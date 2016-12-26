16:49, 26 AralÄ±k 2016 Pazartesi

Soma'daki madenin sahibi ilk kez hakim karÅŸÄ±sÄ±nda

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Manisa'nÄ±n Soma ilÃ§esinde 301 iÅŸÃ§inin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi maden faciasÄ±na iliÅŸkin, Soma KÃ¶mÃ¼r Ä°ÅŸletmeleri AÅž'nin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu ÅŸirketlerin sahibi Alp GÃ¼rkan, 4 yÃ¶neticiyle birlikte, hakkÄ±nda "bilinÃ§li taksirle birden fazla kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne ve birden fazla kiÅŸinin yaralanmasÄ±na neden olma" suÃ§undan aÃ§Ä±lan dava kapsamÄ±nda ilk kez hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±.

Kazayla ilgili ana davanÄ±n gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Akhisar AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince, GÃ¼rkan ve diÄŸer yÃ¶neticilerin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 5 sanÄ±k hakkÄ±nda, "bilinÃ§li taksirle birden fazla kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne ve birden fazla kiÅŸinin yaralanmasÄ±na neden olma" suÃ§undan yeni dava aÃ§Ä±ldÄ±.

Akhisar AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinin, "Ä°stanbul'da yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± belirtilen davanÄ±n sanÄ±klarÄ± Alp GÃ¼rkan ve Mustafa YiÄŸit'in bu kentte talimatla savunmalarÄ±nÄ±n alÄ±nmasÄ±" kararÄ± gereÄŸi Ä°stanbul 18. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde aÃ§Ä±lan talimatlÄ± duruÅŸmaya, sanÄ±klar GÃ¼rkan ve YiÄŸit katÄ±ldÄ±. DuruÅŸmaya katÄ±lan 37 mÃ¼ÅŸtekiyi 19 avukat, sanÄ±klarÄ± ise 2 avukat temsil etti. DuruÅŸmayÄ± DÄ°SK Genel BaÅŸkanÄ± Kani Beko da izledi.

SUÃ‡LAMAYI KABUL ETMEDÄ°

SavunmasÄ± alÄ±nan sanÄ±k Alp GÃ¼rkan, Ã¼zerine atÄ±lÄ± suÃ§u kabul etmediÄŸini ve suÃ§suz olduÄŸunu belirterek beraatini istedi. GÃ¼rkan, hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± savunmayÄ± mahkemeye sundu.

GÃ¼rkan, "Åžirket, her tÃ¼rlÃ¼ madenciliÄŸin ileri teknolojisini getirmiÅŸ bir ÅŸirkettir. Åžirketin mevzuatlara aykÄ±rÄ± bir ÅŸey yapmÄ±ÅŸ olabileceÄŸini zannetmiyorum. Bu olayÄ±n herhangi bir ÅŸekilde, normal bir maden kazasÄ± olduÄŸu kanÄ±sÄ±nda deÄŸilim." dedi.

GÃ¼rkan, savunmasÄ±nda ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi, "Soma'daki maden iÅŸletmelerinin hepsinde yangÄ±na mÃ¼sait kÃ¶mÃ¼r vardÄ±r. Ama biz buna mÃ¼dahale ederiz. DevraldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman, iÅŸletmeyi tamamen yeniledik. TÃ¼m mevzuat yerine getirilmiÅŸ, kademeli olarak Ã§alÄ±ÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. 2014'e kadar kaza yaÅŸanmamÄ±ÅŸtÄ±r."

"250 metre yukarÄ±da 250 kiÅŸinin rahatlÄ±kla sÄ±ÄŸabileceÄŸi bir yer mevcuttu S panonun yakÄ±nÄ±nda." ifadesini kullanan GÃ¼rkan, "Normal bir kaza olsa oradaki arkadaÅŸlarÄ±n hepsi kurtulabilirlerdi. Ancak 10 dakika gibi kÄ±sa bir sÃ¼rede, birdenbire anormal yÃ¼kseklikte basan karbonmonoksit gazÄ±, 250 metre ileri gitmeye mani olmuÅŸtur." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

DuruÅŸmanÄ±n bitmesinin ardÄ±ndan mÃ¼ÅŸtekiler sanÄ±klardan Alp GÃ¼rkan'a, tepki gÃ¶stererek duruÅŸma salonundan ayrÄ±ldÄ±. Â