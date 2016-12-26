16:52, 26 AralÄ±k 2016 Pazartesi

'Celalettin Ã–kten Ã–dÃ¼lleri' sahiplerini buluyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

HayatÄ± boyuncaÂ imam hatipÂ okullarÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ± ve yaygÄ±nlaÅŸmasÄ± iÃ§in mÃ¼cadele eden ve TÃ¼rkiye'nin ilk Ä°mam Hatip Lisesi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ unvanÄ±nÄ± alan Mahmut Celalettin Ã–kten, Ã–NDER Ä°mam Hatipliler DerneÄŸince dÃ¼zenlenen Ã¶dÃ¼l tÃ¶reniyle anÄ±lÄ±yor.Â

Trabzon'da 1882 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nyaya gelen Ã–kten, kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸta Ã¶nce babasÄ±nÄ±, sonra da annesini kaybetti. Bunun Ã¼zerine babaannesinin himayesinde hafÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapan Ã–kten, bu ÅŸekilde ilk eÄŸitimini de tamamlamÄ±ÅŸ oldu.

Daha sonra DarÃ¼lfÃ¼nun Edebiyat Åžubesinden 1911'de mezun olan Celalettin Ã–kten, ardÄ±ndan Ä°stanbul'da Ã¶ÄŸretmen olarak gÃ¶reve baÅŸladÄ±. Ä°lmi bilgisi ve olgun kiÅŸiliÄŸi sayesinde kÄ±sa zamanda "Celal Hoca" unvanÄ±yla anÄ±lmaya baÅŸlanan Ã–kten, kentin Ã§eÅŸitli okullarÄ±nda edebiyat, felsefe ve mantÄ±k dersleri verdi.

Ã–mrÃ¼ boyunca ilim, irfan peÅŸinde koÅŸarak imam hatip okullarÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ± ve yaygÄ±nlaÅŸmasÄ± iÃ§in mÃ¼cadele eden Ã–kten, bu okullarda hocalÄ±k ve idarecilik gÃ¶revleri de yaptÄ±.

Celalettin Ã–kten, 1949'da Maarif Vekaletince Ä°stanbul'da aÃ§Ä±lan imam hatip kursuna mÃ¼dÃ¼r ve Ã¶ÄŸretmen olarak atandÄ±. Ancak Ã–kten, bu kurslarÄ±n yeterli olmayacaÄŸÄ±na inanarak, eÄŸitimin, orta dereceli okullar aÃ§Ä±larak buralarda verilmesini istedi.

Bu amaÃ§la da dÃ¶nemin Maarif BakanÄ± Tevfik Ä°leri baÅŸta olmak Ã¼zere pek Ã§ok kiÅŸiyle gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yapan Ã–kten, Ä°leri'nin de desteÄŸiyle bu okullarÄ±n ders mÃ¼fredatÄ± Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°mam hatip okullarÄ±nÄ±n mÃ¼fredatÄ±na hem dini hem de fen ilimlerinin konulmasÄ± iÃ§in bÃ¼yÃ¼k Ã§aba harcayan Ã–kten, kendi ifadesine gÃ¶re; "Kimi zaman bu okullarÄ±n mÃ¼fredatÄ±na yabancÄ± dil, sosyoloji, felsefe, fizik, kimya gibi derslerin konulmasÄ±na karÅŸÄ± Ã§Ä±kan hocalarla, kimi zaman da bu okullarda ArapÃ§a'nÄ±n ders olarak yer almasÄ±na karÅŸÄ± Ã§Ä±kan ve Kur'an-Ä± Kerim'in TÃ¼rkÃ§e tercÃ¼mesinden ve Latin harfleriyle yazÄ±lan kitaplardan okutulmasÄ±nÄ± isteyenlerle" mÃ¼cadele etti.

Ã–kten'in bu mÃ¼cadelesinin sonucunda, onun idealleri doÄŸrultusunda imam hatip okullarÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ± kararÄ± alÄ±ndÄ±.

Bu kapsamda "Celal Hoca" unvanÄ±yla anÄ±lan Ã–kten de eÄŸitim ve Ã¶ÄŸretim hayatÄ±na baÅŸlayan ilk imam hatip okulu olma Ã¶zelliÄŸi taÅŸÄ±yan Ä°stanbul Ä°mam Hatip Okuluna kurucu mÃ¼dÃ¼r olarak atandÄ±.

Ã–kten, okula atanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kimi zaman elinde sÃ¼pÃ¼rgeyle temizlik, kimi zaman tamirat yaptÄ±, Ã§oÄŸu zaman da tahta karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ip Ã¶ÄŸrencilerine ders anlattÄ±.

Zor ÅŸartlarda imam hatip okullarÄ±nÄ±n yaÅŸamasÄ± ve geliÅŸmesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸan "Celal Hoca"nÄ±n adÄ± artÄ±k imam hatip okullarÄ±yla Ã¶zdeÅŸleÅŸmiÅŸti.

ArapÃ§a, FarsÃ§a ve FransÄ±zcayÄ± iyi derecede bilmesinin yanÄ± sÄ±ra Ä°slami ilimlerle beraber BatÄ± bilim ve dÃ¼ÅŸÃ¼ncesine de hakim olan "Celal Hoca", resmi derslerinin yanÄ±nda BeyazÄ±t'taki SoÄŸanaÄŸa Camisinde de 6 yÄ±l sÃ¼reyle cumartesi gÃ¼nleri, Ä°mam Gazali'nin "Ä°hya-u Ulumid-din" adlÄ± kitabÄ±nÄ± okuttu.

"Hayatta, her zaman ve her ÅŸartta yapÄ±labilecek iÅŸler olduÄŸu" fikrine inanan Ã–kten, hiÃ§bir zaman mazeretlerin arkasÄ±na sÄ±ÄŸÄ±nmayarak daima iyimser yaÅŸadÄ±.

Arap edebiyatÄ±nÄ± Ã§ok iyi bilen ve gÃ¼Ã§lÃ¼ bir hafÄ±zaya sahip de olan Ã–kten, 21 KasÄ±m 1961'de vefat etti.

"Celalettin Ã–kten Ã–dÃ¼lleri" sahiplerini bulacak

Cemal ReÅŸit Rey Konser Salonunda bu akÅŸam, KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Nabi AvcÄ±'nÄ±n da katÄ±lÄ±mÄ±yla sahiplerini bulacak Ã¶dÃ¼ller, imam hatiplerin aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in ilerleyen yaÅŸÄ±na raÄŸmen ciddi bir mÃ¼cadele veren, ilk kurucu mÃ¼dÃ¼rÃ¼ ve fikir babasÄ± Celalettin Ã–kten'i yeni nesillere tanÄ±tmak ve hatÄ±rasÄ±nÄ± canlÄ± tutmak iÃ§in veriliyor.

KÃ¼ltÃ¼r ve medeniyetin halka; sanat, edebiyat, kÃ¼ltÃ¼r yoluyla, estetiÄŸin diliyle ulaÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸlayan eser sahiplerini, genÃ§liÄŸe tanÄ±tmak iÃ§in dÃ¼zenlenen yarÄ±ÅŸmanÄ±n sonuÃ§larÄ±, internet Ã¼zerinden halk oylamasÄ±yla belirlendi.

Bu sayede katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n, adaylarÄ± ve eserlerini tanÄ±masÄ± saÄŸlanan yarÄ±ÅŸmada, 17 kategoride Ã¶dÃ¼l verilecek.

Ã–dÃ¼ller, "YÄ±lÄ±n Bilim Ä°nsanÄ±", "YÄ±lÄ±n EdebiyatÃ§Ä±sÄ±", "YÄ±lÄ±n Ä°nternet Sitesi", "YÄ±lÄ±n Oyuncusu", "YÄ±lÄ±n Radyo ProgramcÄ±sÄ±", "YÄ±lÄ±n GenÃ§lik STK'sÄ±", "YÄ±lÄ±n Dini Hizmet Ã–dÃ¼lÃ¼", "YÄ±lÄ±n GenÃ§lik Dergisi", "YÄ±lÄ±n Televizyon Dizisi", "YÄ±lÄ±n MÃ¼zisyeni", "YÄ±lÄ±n Televizyon ProgramcÄ±sÄ±", "YÄ±lÄ±n Projesi", "YÄ±lÄ±n EÄŸitimcisi", "YÄ±lÄ±n KÃ¼ltÃ¼r Edebiyat Dergisi", "YÄ±lÄ±n Sinema Filmi", "YÄ±lÄ±n Sporcusu", "YÄ±lÄ±n Gazetecisi" kategorilerinde sahiplerini bulacak.