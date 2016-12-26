17:04, 26 AralÄ±k 2016 Pazartesi

KOSGEB'in 50 bin liralÄ±k faizsiz kredi Ã¶demeleri baÅŸladÄ±





KOSGEB'in 50 bin liralÄ±k SÄ±fÄ±r Faizli Ä°ÅŸletme Kredisi Faiz DesteÄŸi Ã¶demelerine bugÃ¼n baÅŸlandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Faruk Ã–zlÃ¼, KÃ¼Ã§Ã¼k ve Orta Ã–lÃ§ekli Ä°ÅŸletmeleri GeliÅŸtirme ve Destekleme Ä°daresi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n (KOSGEB), 50 bin liralÄ±k "SÄ±fÄ±r Faizli Ä°ÅŸletme Kredisi Faiz DesteÄŸi" Ã¶demelerine baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Ä°ÅŸletmeler, kredi kullanÄ±mÄ± sÄ±rasÄ±nda bankalar tarafÄ±ndan herhangi bir sÄ±kÄ±ntÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± halinde, bakanlÄ±ÄŸÄ±n 'ALO 130' numaralÄ± ÅŸikayet hattÄ±yla KOSGEB'e baÅŸvurabilecek." ifadesini kullandÄ±. Ã–zlÃ¼, KOSGEB'in 50 bin liralÄ±k "SÄ±fÄ±r Faizli Ä°ÅŸletme Kredisi Faiz DesteÄŸi"ne iliÅŸkin aÃ§Ä±klamada bulundu. HABERÄ°N DEVAMI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN

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