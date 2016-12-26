17:05, 26 AralÄ±k 2016 Pazartesi

Kazakistan Devlet BaÅŸkanÄ± Nazarbayev Rusya'da





Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin, Kazakistan Devlet BaÅŸkanÄ± Nazarbayev ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Kazakistan Devlet BaÅŸkanÄ± Nursultan Nazarbayev, Suriye gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine ev sahipliÄŸi yapmaya hazÄ±r olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin ile St. Petersburg ÅŸehrinde bir araya gelen Nazarbayev burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "Kazakistan Suriye mÃ¼zakereleri iÃ§in tÃ¼m taraflarÄ± kabul etmeye hazÄ±r. Suriyeli taraflarÄ±n buluÅŸmasÄ± ve gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi iÃ§in tÃ¼m ÅŸartlarÄ± oluÅŸturacaÄŸÄ±z." ifadelerini kullandÄ±. AyrÄ±ca Nazarbayev, Rusya-Kazakistan iliÅŸkilerinin geliÅŸmeye devam ettiÄŸini belirterek, Karadeniz'de dÃ¼ÅŸen uÃ§ak nedeniyle Rus halkÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi. Putin de Kazakistan'Ä±n Sovyet coÄŸrafyasÄ±ndaki entegrasyon sÃ¼reÃ§lerinin aktif katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±ndan oluÄŸunu ifade ederek, bu Ã¼lkenin geliÅŸmesinden duyduÄŸu memnuniyeti dile getirdi. Putin-Nazarbayev gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin ardÄ±ndan Baykonur ÅŸehrinin statÃ¼sÃ¼ne iliÅŸkin anlaÅŸma imzalandÄ±.

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