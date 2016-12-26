17:18, 26 AralÄ±k 2016 Pazartesi

Rus Rosneft ÅŸirketinin yÃ¶neticisi Ã¶lÃ¼ bulundu





Rusya Rosneft ÅŸirketinin yÃ¶neticisi aracÄ±nda Ã¶lÃ¼ bulundu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Rusya'nÄ±n devlet enerji ÅŸirketi Rosneft BaÅŸkanÄ± Ä°gor SeÃ§in'in saÄŸ kolu - Rosneft yÃ¶neticisi Oleg Erovinkin, arabasÄ±nda Ã¶lÃ¼ bulundu. Erovinkin eksi FSB generaliydi, 4 senedir Rosneft'de Ã¼st dÃ¼zey grevde bulunuyordu. SeÃ§in'in baÅŸbakan yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± dÃ¶neminde de yanÄ±ndaydÄ±.

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