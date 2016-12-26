Rus Rosneft ÅŸirketinin yÃ¶neticisi Ã¶lÃ¼ bulundu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Rusya'nÄ±n devlet enerji ÅŸirketi Rosneft BaÅŸkanÄ± Ä°gor SeÃ§in'in saÄŸ kolu - Rosneft yÃ¶neticisi Oleg Erovinkin, arabasÄ±nda Ã¶lÃ¼ bulundu.
Erovinkin eksi FSB generaliydi, 4 senedir Rosneft'de Ã¼st dÃ¼zey grevde bulunuyordu. SeÃ§in'in baÅŸbakan yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± dÃ¶neminde de yanÄ±ndaydÄ±.
Yemen'Ä±n baÅŸkenti Sana'da Husi militanlarÄ±, El-Cezire televizyonuna ait ofisi bastÄ±
Ä°badi ve Sadr dokuz aylÄ±k boykotun ardÄ±ndan ilk defa gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Devlet ÅŸirketi CAT Telecom'un internet hizmetlerini birleÅŸtirme kararÄ±, kamuoyunda cunta yÃ¶netiminin internet Ã¼zerinde kontrol kurmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± tartÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± alevlendirdi
Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± Myanmar Ã–zel Temsilcisi Hamid Albar, "ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man mÃ¼ltecileri sÃ¶mÃ¼rÃ¼den kurtarmak iÃ§in Ã¶zel bir kayÄ±t sistemi geliÅŸtirilmeli" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Rusya Rosneft ÅŸirketinin yÃ¶neticisi aracÄ±nda Ã¶lÃ¼ bulundu
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin, Kazakistan Devlet BaÅŸkanÄ± Nazarbayev ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
HRW Ä°cra DirektÃ¶rÃ¼ Roth, Twitter'da TÃ¼rkiye hakkÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± suÃ§layÄ±cÄ± paylaÅŸÄ±mÄ±, gelen tepkiler Ã¼zerine kaldÄ±rdÄ±
Åžam'da ÅŸebeke suyunun zehirlendiÄŸi iddiasÄ±yla Ã¼Ã§ gÃ¼ndÃ¼r sular kesik
Moskova'da Ã¼Ã§ tren istasyonbu bomba ihbarÄ± Ã¼zerine tahliye edildi
Hindistan, nÃ¼kleer baÅŸlÄ±k takÄ±labilen kÄ±talar arasÄ± Agni-V adlÄ± balistik fÃ¼zeyi denedi
Netanyahu, Obama yÃ¶netiminin BMGK'ya, "Ä°srail-Filistin sorununun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in mÃ¼zakerelerin yeniden baÅŸlama kriterlerini belirleyecek" bir karar tasarÄ±sÄ± sunmasÄ±ndan endiÅŸe ediyor
MoÄŸolistan'da hava kirliliÄŸinden 5 yaÅŸÄ±ndan kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuk Ã¶lÃ¼mlerinin artmasÄ± halk tarafÄ±ndan protesto edildi
Karadeniz'e dÃ¼ÅŸen Rus uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n gÃ¶vdesinin bulunduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±
Nablus'taki "Yusuf makamÄ±"na baskÄ±n dÃ¼zenleyen fanatik Yahudi grup ile Filistinliler arasÄ±nda arbede Ã§Ä±ktÄ±
Kanadaâ€™da MÃ¼slÃ¼man KÃ¼ltÃ¼r Merkezi kundaklandÄ±. Merkez kullanÄ±lamaz hale geldi
ABD BaÅŸkanÄ± seÃ§ilen Trump'Ä±n taahhÃ¼t ettiÄŸi korumacÄ± ticaret politikalarÄ±, Ã‡in ekonomisindeki yavaÅŸlama, AB'nin geleceÄŸine iliÅŸkin belirsizlikler, petrol ve emtia fiyatlarÄ±ndaki oynaklÄ±k, gelecek yÄ±lÄ±n risk faktÃ¶rleri olarak Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor