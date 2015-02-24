17:22, 26 AralÄ±k 2016 Pazartesi

Kamu kurumlarÄ± 2017'de F klavyeye geÃ§iyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kamu kurumlarÄ±nÄ±n 2017'den itibaren bilgisayar kullanÄ±mÄ±nda F klavyeye geÃ§ileceÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.

AK Parti Ä°stanbul Milletvekili ve Dil ve Edebiyat DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Ekrem Erdem, Ä°stanbul AydÄ±n Ãœniversitesindeki bir etkinlikte yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "F klavyenin Ã¼zerindeki yeni standartlar belirlendi. TÃ¼rkiye'de 2017'den itibaren kamu kurumlarÄ± artÄ±k F klavyeye geÃ§ecek" dedi.

Mevcut klavyelerin 2017 sonuna kadar "F" olanÄ±yla deÄŸiÅŸtirileceÄŸini bildiren Erdem, "Tabletler daÄŸÄ±tÄ±lÄ±yor, TÃ¼rkiye'de 15 milyon Ã¶ÄŸrenci var. F klavye ciddi ÅŸekilde yaygÄ±nlaÅŸacak. Q klavye milletimizin tercihi deÄŸil, bir dayatmanÄ±n sonucudur. TÃ¼rkiye'ye ithal edilecek daktilolar F oluyordu. Ä°ÅŸ bilgisayara geÃ§ince bu delindi. BugÃ¼ne kadar bir dÃ¼zenleme yapÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bu yanlÄ±ÅŸ klavye, istesek de istemesek de yaygÄ±nlaÅŸtÄ±" dedi.