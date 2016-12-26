17:26, 26 AralÄ±k 2016 Pazartesi

Ä°Ä°T'ten ArakanlÄ± mÃ¼lteciler iÃ§in Ã¶zel kayÄ±t teklifi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± (Ä°Ä°T) Myanmar Ã–zel Temsilcisi, eski Malezya DÄ±ÅŸiÅŸleri ve Savunma BakanÄ± Hamid Albar, Malezya'ya giriÅŸ yapan tÃ¼m ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man mÃ¼ltecilerin (Rohingyalar) kayÄ±t altÄ±na alÄ±nmasÄ± amacÄ±yla Ã¶zel bir sistem geliÅŸtirilmesi Ã¶nerisinde bulundu.

Albar, Malezya'nÄ±n baÅŸkenti Kuala Lumpur'da yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã¶zel bir sistemle kayÄ±t altÄ±na alÄ±nmalarÄ± halinde Malezya'da yaÅŸayan ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man azÄ±nlÄ±ÄŸa istihdam ve eÄŸitim imkanÄ± saÄŸlamada daha gÃ¼venilir verilerin elde edileceÄŸini belirtti.

Hamid Albar Malezya'da BirleÅŸmiÅŸ Milletler MÃ¼lteciler YÃ¼ksek KomiserliÄŸi (BMMYK) kimliÄŸiyle kayÄ±t altÄ±nda olan 50 bin ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man mÃ¼ltecinin bulunduÄŸunu, getirilecek yeni sistem sayesinde ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n, Ã¼lkelerindeki sorunlar Ã§Ã¶zÃ¼lÃ¼nceye kadar Malezya'da uluslararasÄ± korumanÄ±n yanÄ± sÄ±ra saÄŸlÄ±k ve eÄŸitim hizmeti alabileceÄŸini sÃ¶yledi.

Malezya'nÄ±n, Myanmar'Ä±n Arakan eyaletinden kaÃ§an ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man mÃ¼ltecilere kucak aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Albar, Ã¶te yandan Ã¼lkede ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ± sÃ¶mÃ¼rÃ¼den kurtaracak dÃ¼zenli bir sistemin var olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.

Myanmar'Ä±n Kuala Lumpur BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi, Ã¼lkede 100 bini kaÃ§ak olmak Ã¼zere 400 bin civarÄ±nda MyanmarlÄ± iÅŸÃ§i bulunduÄŸunu aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Malezya'nÄ±n baÅŸkenti Kuala Lumpur'da, Myanmar'Ä±n Arakan eyaletinde yaÅŸanan ÅŸiddet olaylarÄ±na tepki gÃ¶stermek Ã¼zere BaÅŸbakan Necip Rezak'Ä±n da katÄ±lÄ±mÄ±yla protesto dÃ¼zenlenmiÅŸti. Necip, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Myanmar hÃ¼kÃ¼metine ArakanlÄ±lara yÃ¶nelik soykÄ±rÄ±mÄ±n bir an Ã¶nce sonlandÄ±rÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸ, Myanmar DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± ve Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan Sorumlu Devlet BakanÄ± Aung San Suu Ã‡ii'ye seslenerek "Yeter artÄ±k ArakanlÄ±larÄ±n yaÅŸadÄ±klarÄ±." ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

Myanmar devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ofisinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada ise Necip Rezak'Ä±n Arakan'a destek gÃ¶sterisinde yer almasÄ±nÄ±n Myanmar'Ä±n iÃ§ iÅŸlerine mÃ¼dahale olduÄŸu, bunun GÃ¼neydoÄŸu Asya Uluslar BirliÄŸi (ASEAN) sÃ¶zleÅŸmesindeki ilgili maddeyle Ã§eliÅŸtiÄŸi savunulmuÅŸtu.

Arakan eyaletinde son aylarda yaÅŸanan ÅŸiddet olaylarÄ±, nÃ¼fusunun Ã§oÄŸu MÃ¼slÃ¼man olan Malezya ve Endonezya baÅŸta olmak Ã¼zere ASEAN Ã¼yesi devletlerde endiÅŸeye yol aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±.

Arakan'da 9 Ekim'de sÄ±nÄ±r karakollarÄ±na saldÄ±rÄ±lar dÃ¼zenlenmiÅŸ, 13'Ã¼ gÃ¼venlik gÃ¶revlisi 29 kiÅŸi Ã¶lmÃ¼ÅŸtÃ¼. SaldÄ±rÄ±larÄ±n ardÄ±ndan bÃ¶lgeye Ã§ok sayÄ±da asker ve polis sevk edilerek operasyon baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Operasyonlarda 17'si asker ve 76'sÄ± "saldÄ±rgan" 93 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, 575 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlar dayanÄ±ÅŸma gruplarÄ±, operasyonlarÄ±n baÅŸlamasÄ±ndan bu yana eyalette 400 MÃ¼slÃ¼man'Ä±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ileri sÃ¼rerken Myanmar hÃ¼kÃ¼meti Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ±nÄ± 86 olarak aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.