DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
17:55, 26 AralÄ±k 2016 Pazartesi
Asya
17:26, 26 AralÄ±k 2016 Pazartesi

  • PaylaÅŸ
Ä°Ä°T'ten ArakanlÄ± mÃ¼lteciler iÃ§in Ã¶zel kayÄ±t teklifi
Ä°Ä°T'ten ArakanlÄ± mÃ¼lteciler iÃ§in Ã¶zel kayÄ±t teklifi

Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± Myanmar Ã–zel Temsilcisi Hamid Albar, "ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man mÃ¼ltecileri sÃ¶mÃ¼rÃ¼den kurtarmak iÃ§in Ã¶zel bir kayÄ±t sistemi geliÅŸtirilmeli" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± (Ä°Ä°T) Myanmar Ã–zel Temsilcisi, eski Malezya DÄ±ÅŸiÅŸleri ve Savunma BakanÄ± Hamid Albar, Malezya'ya giriÅŸ yapan tÃ¼m ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man mÃ¼ltecilerin (Rohingyalar) kayÄ±t altÄ±na alÄ±nmasÄ± amacÄ±yla Ã¶zel bir sistem geliÅŸtirilmesi Ã¶nerisinde bulundu.

Albar, Malezya'nÄ±n baÅŸkenti Kuala Lumpur'da yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã¶zel bir sistemle kayÄ±t altÄ±na alÄ±nmalarÄ± halinde Malezya'da yaÅŸayan ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man azÄ±nlÄ±ÄŸa istihdam ve eÄŸitim imkanÄ± saÄŸlamada daha gÃ¼venilir verilerin elde edileceÄŸini belirtti.

Hamid Albar Malezya'da BirleÅŸmiÅŸ Milletler MÃ¼lteciler YÃ¼ksek KomiserliÄŸi (BMMYK) kimliÄŸiyle kayÄ±t altÄ±nda olan 50 bin ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man mÃ¼ltecinin bulunduÄŸunu, getirilecek yeni sistem sayesinde ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n, Ã¼lkelerindeki sorunlar Ã§Ã¶zÃ¼lÃ¼nceye kadar Malezya'da uluslararasÄ± korumanÄ±n yanÄ± sÄ±ra saÄŸlÄ±k ve eÄŸitim hizmeti alabileceÄŸini sÃ¶yledi.

Malezya'nÄ±n, Myanmar'Ä±n Arakan eyaletinden kaÃ§an ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man mÃ¼ltecilere kucak aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Albar, Ã¶te yandan Ã¼lkede ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ± sÃ¶mÃ¼rÃ¼den kurtaracak dÃ¼zenli bir sistemin var olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.

Myanmar'Ä±n Kuala Lumpur BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi, Ã¼lkede 100 bini kaÃ§ak olmak Ã¼zere 400 bin civarÄ±nda MyanmarlÄ± iÅŸÃ§i bulunduÄŸunu aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Malezya'nÄ±n baÅŸkenti Kuala Lumpur'da, Myanmar'Ä±n Arakan eyaletinde yaÅŸanan ÅŸiddet olaylarÄ±na tepki gÃ¶stermek Ã¼zere BaÅŸbakan Necip Rezak'Ä±n da katÄ±lÄ±mÄ±yla protesto dÃ¼zenlenmiÅŸti. Necip, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Myanmar hÃ¼kÃ¼metine ArakanlÄ±lara yÃ¶nelik soykÄ±rÄ±mÄ±n bir an Ã¶nce sonlandÄ±rÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸ, Myanmar DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± ve Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan Sorumlu Devlet BakanÄ± Aung San Suu Ã‡ii'ye seslenerek "Yeter artÄ±k ArakanlÄ±larÄ±n yaÅŸadÄ±klarÄ±." ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

Myanmar devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ofisinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada ise Necip Rezak'Ä±n Arakan'a destek gÃ¶sterisinde yer almasÄ±nÄ±n Myanmar'Ä±n iÃ§ iÅŸlerine mÃ¼dahale olduÄŸu, bunun GÃ¼neydoÄŸu Asya Uluslar BirliÄŸi (ASEAN) sÃ¶zleÅŸmesindeki ilgili maddeyle Ã§eliÅŸtiÄŸi savunulmuÅŸtu.

Arakan eyaletinde son aylarda yaÅŸanan ÅŸiddet olaylarÄ±, nÃ¼fusunun Ã§oÄŸu MÃ¼slÃ¼man olan Malezya ve Endonezya baÅŸta olmak Ã¼zere ASEAN Ã¼yesi devletlerde endiÅŸeye yol aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±.

Arakan'da 9 Ekim'de sÄ±nÄ±r karakollarÄ±na saldÄ±rÄ±lar dÃ¼zenlenmiÅŸ, 13'Ã¼ gÃ¼venlik gÃ¶revlisi 29 kiÅŸi Ã¶lmÃ¼ÅŸtÃ¼. SaldÄ±rÄ±larÄ±n ardÄ±ndan bÃ¶lgeye Ã§ok sayÄ±da asker ve polis sevk edilerek operasyon baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Operasyonlarda 17'si asker ve 76'sÄ± "saldÄ±rgan" 93 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, 575 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlar dayanÄ±ÅŸma gruplarÄ±, operasyonlarÄ±n baÅŸlamasÄ±ndan bu yana eyalette 400 MÃ¼slÃ¼man'Ä±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ileri sÃ¼rerken Myanmar hÃ¼kÃ¼meti Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ±nÄ± 86 olarak aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.



Ä°lgili Konular Myanmar ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man vatandaÅŸlÄ±k arakanlÄ± mÃ¼slÃ¼manlar
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Asya Haberleri
Husiler Sana'daki El-Cezire ofisini bastÄ±
Husiler Sana'daki El-Cezire ofisini bastÄ±

Yemen'Ä±n baÅŸkenti Sana'da Husi militanlarÄ±, El-Cezire televizyonuna ait ofisi bastÄ±
Ä°badi ve Sadr aylar sonra gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Ä°badi ve Sadr aylar sonra gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

Ä°badi ve Sadr dokuz aylÄ±k boykotun ardÄ±ndan ilk defa gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Uganda'da tekne alabora oldu 30 Ã¶lÃ¼
Uganda'da tekne alabora oldu: 30 Ã¶lÃ¼

Uganda'da meydana gelen gelen tekne kazasÄ±nda futbol takÄ±mÄ±nÄ±n 30 Ã¼yesi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Tayland'da internet devlete baÄŸlanÄ±yor
Tayland'da internet devlete baÄŸlanÄ±yor

Devlet ÅŸirketi CAT Telecom'un internet hizmetlerini birleÅŸtirme kararÄ±, kamuoyunda cunta yÃ¶netiminin internet Ã¼zerinde kontrol kurmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± tartÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± alevlendirdi
Ä°Ä°T'ten ArakanlÄ± mÃ¼lteciler iÃ§in Ã¶zel kayÄ±t teklifi
Ä°Ä°T'ten ArakanlÄ± mÃ¼lteciler iÃ§in Ã¶zel kayÄ±t teklifi

Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± Myanmar Ã–zel Temsilcisi Hamid Albar, "ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man mÃ¼ltecileri sÃ¶mÃ¼rÃ¼den kurtarmak iÃ§in Ã¶zel bir kayÄ±t sistemi geliÅŸtirilmeli" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Rus Rosneft ÅŸirketinin yÃ¶neticisi Ã¶lÃ¼ bulundu
Rus Rosneft ÅŸirketinin yÃ¶neticisi Ã¶lÃ¼ bulundu

Rusya Rosneft ÅŸirketinin yÃ¶neticisi aracÄ±nda Ã¶lÃ¼ bulundu
Kazakistan Devlet BaÅŸkanÄ± Nazarbayev Rusya'da
Kazakistan Devlet BaÅŸkanÄ± Nazarbayev Rusya'da

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin, Kazakistan Devlet BaÅŸkanÄ± Nazarbayev ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
HRW yetkilisi TÃ¼rkiye karÅŸÄ±tÄ± tweetini sildi
HRW yetkilisi TÃ¼rkiye karÅŸÄ±tÄ± tweetini sildi

HRW Ä°cra DirektÃ¶rÃ¼ Roth, Twitter'da TÃ¼rkiye hakkÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± suÃ§layÄ±cÄ± paylaÅŸÄ±mÄ±, gelen tepkiler Ã¼zerine kaldÄ±rdÄ±
Åžam'a Ã¼Ã§ gÃ¼ndÃ¼r su verilmiyor
Åžam'a Ã¼Ã§ gÃ¼ndÃ¼r su verilmiyor

Åžam'da ÅŸebeke suyunun zehirlendiÄŸi iddiasÄ±yla Ã¼Ã§ gÃ¼ndÃ¼r sular kesik
Moskova'da Ã¼Ã§ istasyonda bomba tahliyesi
Moskova'da Ã¼Ã§ istasyonda bomba tahliyesi

Moskova'da Ã¼Ã§ tren istasyonbu bomba ihbarÄ± Ã¼zerine tahliye edildi
Hindistan balistik fÃ¼ze fÄ±rlattÄ±
Hindistan balistik fÃ¼ze fÄ±rlattÄ±

Hindistan, nÃ¼kleer baÅŸlÄ±k takÄ±labilen kÄ±talar arasÄ± Agni-V adlÄ± balistik fÃ¼zeyi denedi
Ä°srail yeni BMGK kararlarÄ±ndan endiÅŸeli
Ä°srail yeni BMGK kararlarÄ±ndan endiÅŸeli

Netanyahu, Obama yÃ¶netiminin BMGK'ya, "Ä°srail-Filistin sorununun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in mÃ¼zakerelerin yeniden baÅŸlama kriterlerini belirleyecek" bir karar tasarÄ±sÄ± sunmasÄ±ndan endiÅŸe ediyor
Ã‡ocuklarÄ± Ã¶ldÃ¼ren hava kirliliÄŸine MoÄŸolistan'da protesto
Ã‡ocuklarÄ± Ã¶ldÃ¼ren hava kirliliÄŸine MoÄŸolistan'da protesto

MoÄŸolistan'da hava kirliliÄŸinden 5 yaÅŸÄ±ndan kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuk Ã¶lÃ¼mlerinin artmasÄ± halk tarafÄ±ndan protesto edildi
Rus uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k parÃ§alarÄ± bulundu
Rus uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k parÃ§alarÄ± bulundu

Karadeniz'e dÃ¼ÅŸen Rus uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n gÃ¶vdesinin bulunduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±
Filistin'deki Yusuf MakamÄ±'nda arbede
Filistin'deki Yusuf MakamÄ±'nda arbede

Nablus'taki "Yusuf makamÄ±"na baskÄ±n dÃ¼zenleyen fanatik Yahudi grup ile Filistinliler arasÄ±nda arbede Ã§Ä±ktÄ±
Kanada da mescit yakÄ±ldÄ±
Kanadaâ€™da mescit yakÄ±ldÄ±

Kanadaâ€™da MÃ¼slÃ¼man KÃ¼ltÃ¼r Merkezi kundaklandÄ±. Merkez kullanÄ±lamaz hale geldi

Haberler

Arakan sorununun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼nde yol alÄ±nabilecek mi?
Arakan sorununun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼nde yol alÄ±nabilecek mi

Ezher'den ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlar iÃ§in arabuluculuk teklifi
Ezher'den ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlar iÃ§in arabuluculuk teklifi

ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara yapÄ±lan zulÃ¼m raporlarda
ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara yapÄ±lan zulÃ¼m raporlarda

Myanmar ordusu ArakanlÄ±lara ait bin 500 binayÄ± yaktÄ±
Myanmar ordusu ArakanlÄ±lara ait bin 500 binayÄ± yaktÄ±

ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlar sÄ±ÄŸÄ±nacak liman arÄ±yor
ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlar sÄ±ÄŸÄ±nacak liman arÄ±yor

BM Myanmar iÃ§in 'insanlÄ±k suÃ§u'na hazÄ±rlanÄ±yor
BM Myanmar iÃ§in 'insanlÄ±k suÃ§u'na hazÄ±rlanÄ±yor

Myanmarâ€™da MÃ¼slÃ¼manlar oy kullanamayacak
Myanmar da MÃ¼slÃ¼manlar oy kullanamayacak

ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara seÃ§im engeli
ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara seÃ§im engeli

Myanmar 209 MÃ¼slÃ¼mana vatandaÅŸlÄ±k verebildi
Myanmar 209 MÃ¼slÃ¼mana vatandaÅŸlÄ±k verebildi






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 