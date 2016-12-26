17:40, 26 AralÄ±k 2016 Pazartesi

Tayland'da internet devlete baÄŸlanÄ±yor





Devlet ÅŸirketi CAT Telecom'un internet hizmetlerini birleÅŸtirme kararÄ±, kamuoyunda cunta yÃ¶netiminin internet Ã¼zerinde kontrol kurmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± tartÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± alevlendirdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Tayland'da kamuya ait telekom ÅŸirketi CAT Telekom, Ã¼lke kamuoyunda bÃ¼yÃ¼k tartÄ±ÅŸma yaratan internette tek aÄŸ kapÄ±sÄ±na geÃ§iÅŸin yolunu aÃ§acak dÃ¼zenlemeyi onayladÄ±. Bangkok Post gazetesinde yer alan habere gÃ¶re, yÃ¶netim kurulu, ÅŸirketin internet veri merkezi ile su altÄ± kablo operasyonunu birleÅŸtirme kararÄ± aldÄ±. Åžirketin YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Albay Sanpachai Huvanandana, iki ayrÄ± ÅŸirketin birleÅŸtirilmesiyle oluÅŸturulan National Gateway Data Centre adlÄ± ÅŸirketin 2017 ortasÄ±nda faaliyete baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Huvanandana, "Åžirketlerin birleÅŸmesi, telekom ve internet altyapÄ±sÄ± alanÄ±nda verdiÄŸimiz hizmetlerin daha etkin hale gelmesini saÄŸlayacak. UluslararasÄ± teknoloji ÅŸirketlerinin ve Ã¶zel teÅŸebbÃ¼slerin bulut biliÅŸim ve internet hizmetleri alanÄ±nda yapacaklarÄ± yatÄ±rÄ±mlarÄ±n Ã¶nÃ¼nÃ¼ aÃ§acak." ifadelerini kullandÄ±. Ã–te yandan karar, aÃ§Ä±kÃ§a belirtilmese de son dÃ¶nemde Tayland kamuoyunda askeri cunta yÃ¶netiminin siyasi kontrol saÄŸlamak amacÄ±yla Ã¼lkenin tÃ¼m internet veri akÄ±ÅŸÄ±nÄ± tek merkezden yÃ¶nlendirme projesinin uzantÄ±sÄ± olarak yorumlandÄ±. Tayland iktidardaki cunta yÃ¶netiminin ilk kez 2016 baÅŸÄ±nda gÃ¼ndeme getirdiÄŸi "tek internet aÄŸ kapÄ±sÄ±" projesi, yurt dÄ±ÅŸÄ± kaynaklÄ± tÃ¼m internet trafiÄŸinin cuntanÄ±n kontrolÃ¼ndeki tek bir aÄŸ kapÄ±sÄ±ndan geÃ§mesini Ã¶ngÃ¶rÃ¼yor. UygulamanÄ±n ifade Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne bÃ¼yÃ¼k darbe vuracaÄŸÄ±nÄ± savunan muhalifler bu konuda atÄ±lan adÄ±mlarÄ± Ã§eÅŸitli yollarla protesto ediyor. Cunta yÃ¶netimi tarafÄ±ndan atanan yasama meclisinin internet gÃ¼venliÄŸi yasasÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± deÄŸiÅŸikliklerin ardÄ±ndan aktivist gruplar hÃ¼kÃ¼mete ait internet sitelerine saldÄ±rÄ±lar dÃ¼zenlemiÅŸti. AralarÄ±nda Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ulusal GÃ¼venlik AjansÄ±, Ekonomi BakanlÄ±ÄŸÄ± ve Ulusal GÃ¼venlik Konseyinin bulunduÄŸu en az altÄ± devlet kurumunun sitesi bilgisayar korsanlarÄ± tarafÄ±ndan Ã§Ã¶kertilmiÅŸti. KararÄ±n hayata geÃ§ebilmesi iÃ§in devlet yatÄ±rÄ±mlarÄ±ndan sorumlu Kamu TeÅŸebbÃ¼sleri Ãœst Kurulu tarafÄ±ndan onaylanmasÄ± gerekiyor.

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