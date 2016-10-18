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21:38, 26 AralÄ±k 2016 Pazartesi
Irak
17:52, 26 AralÄ±k 2016 Pazartesi

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Ä°badi ve Sadr aylar sonra gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Ä°badi ve Sadr aylar sonra gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

Ä°badi ve Sadr dokuz aylÄ±k boykotun ardÄ±ndan ilk defa gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Irak BaÅŸbakanÄ± Haydar el-Ä°badi, Musul operasyonunun belirlenen plan doÄŸrultusunda ilerlediÄŸini ifade etti.Â 

BaÅŸbakan Ä°badi ve Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, 9 ay sÃ¼ren boykotun ardÄ±ndan bir araya geldi.

GÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan Ä°badi, Musul'da DEAÅž'a karÅŸÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyonunÂ belirlenen plan Ã§erÃ§evesinde sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin bu plan dahilinde ilerlediÄŸini sÃ¶yledi.

BaÅŸbakan Ä°badi, "GÃ¼Ã§lerimiz, Musul operasyonunda belirlenen plan doÄŸrultusunda ilerliyor. Hedefimiz Musul ve halkÄ±nÄ± DEAÅž Ã§etelerinden kurtarmak." dedi.

Musul'daki sivillerin gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leriyle dayanÄ±ÅŸma iÃ§erisinde olduÄŸunu, askeri ve sivil zayiatÄ± en aza indirmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± belirtenÂ Ä°badi, ayrÄ±ca gelecek yÄ±lÄ±n da "ekonomik aÃ§Ä±lÄ±m yÄ±lÄ±" olacaÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.Â 

"GÃ–RÃœÅžMEÂ ORDUYA DESTEK VERÄ°LMESÄ° AMACINI TAÅžIYOR"

"HÃ¼kÃ¼meti reformlarÄ± gerÃ§ekleÅŸtirmemesi" sebebiyle protesto eden Åžii lider Mukteda es-Sadr da 9 aylÄ±k boykotun ardÄ±ndan BaÅŸbakan ile gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin,Â "Musul operasyonunun baÅŸarÄ±sÄ± iÃ§in orduya destek verilmesi, reformlarÄ±n tamamlanmasÄ± ve itidalin desteklenmesi" amacÄ± taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Åžii lider Sadr yanlÄ±sÄ± Ã§ok sayÄ±da gÃ¶sterici, nisan ayÄ±nda dÃ¼zenledikleri hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶steriler kapsamÄ±ndaÂ kamu binalarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu korunaklÄ± YeÅŸil BÃ¶lge'yi ihlal ederek, parlamento binasÄ±na girmiÅŸ ve iÃ§erideki eÅŸyalara zarar vermiÅŸti.

"HALKA YAPILAN SALDIRILARI KABUL ETMEYÄ°Z"

Meclisteki en bÃ¼yÃ¼k grup olan Åžii Ulusal Koalisyonu lideri Ammar el-Hekim tarafÄ±ndan gÃ¼ndeme getirilen ve mezhepÃ§i politikalardan dolayÄ± uzun yÄ±llar siyasal sÃ¼reÃ§ten dÄ±ÅŸlanan bazÄ± SÃ¼nni liderlerle uzlaÅŸÄ±yÄ± amaÃ§layan projeyle ilgili soruya Sadr, "Kimseyle halkÄ±n kanÄ± hesabÄ±na uzlaÅŸÄ± olamaz. Olursa ancak toplumsal uzlaÅŸÄ± olur." dedi.Â 

Åžii lider ayrÄ±ca, Basra'da eski BaÅŸbakan Nuri el-Maliki ile bir araya gelen aÅŸiret temsilcilerinin "Sadr yanlÄ±sÄ± bir grup tarafÄ±ndan saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±ÄŸÄ±" yÃ¶nÃ¼ndeki iddialara iliÅŸkin iseÂ "Halka yapÄ±lan saldÄ±rÄ±larÄ± kabul etmeyiz. Oradaki halk gÃ¶sterileri siyasi deÄŸil kendiliÄŸinden geliÅŸmiÅŸ bireysel olaylardÄ±r." diye konuÅŸtu.

Maliki'nin konuÅŸma yapmasÄ± beklenen Basra Petrol KÃ¼ltÃ¼r Merkezini basan protestocular, buradaki programÄ± iptal ettirmiÅŸti.Â 



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