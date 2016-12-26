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21:38, 26 AralÄ±k 2016 Pazartesi
OrtadoÄŸu
17:53, 26 AralÄ±k 2016 Pazartesi

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Husiler Sana'daki El-Cezire ofisini bastÄ±
Husiler Sana'daki El-Cezire ofisini bastÄ±

Yemen'Ä±n baÅŸkenti Sana'da Husi militanlarÄ±, El-Cezire televizyonuna ait ofisi bastÄ±

Yemen'Ä±n baÅŸkenti Sana'daÂ HusiÂ militanlarÄ±nÄ±n, merkezi Katar'da bulunanÂ El-CezireÂ televizyonuna ait ofisi bastÄ±ÄŸÄ± bildirildi

El-Cezire televizyonuna ait internet sitesinde yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "KanalÄ±mÄ±zda, 'Husilerin Sana'yÄ± ele geÃ§irmesinin ardÄ±ndan devrik CumhurbaÅŸkanÄ± Ali Abdullah Salih yanlÄ±larÄ± ile kendilerinin, devlete ait askeri alanlarda bulunan silahlarÄ± yaÄŸmalamalarÄ±' sÃ¼recini ele alan belgeselin yayÄ±mlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Husiler, Sana'daki ofisimize baskÄ±n dÃ¼zenledi." ifadelerine yer verildi.

AÃ§Ä±klamada, dÃ¼zenlenen baskÄ±nda ofis malzemelerinin yaÄŸmalanÄ±p Husilere ait bir yere gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ aktarÄ±ldÄ±.

El-Cezire kanalÄ±nda Yemen'de "YaÄŸmalanan silahlar" adÄ±nda yayÄ±mlanan belgeselin, Salih yanlÄ±larÄ± ile Husilerin devlete ait aÄŸÄ±r silahlarÄ± nasÄ±l yaÄŸmaladÄ±klarÄ±, miktarÄ± ve nerede saklandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Salih ile Husiler arasÄ±nda gizli gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere ait belgelerin olduÄŸu kaydedildi.



Ä°lgili Konular husiler SANA El-Cezire Yemen
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