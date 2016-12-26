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Afrika
17:49, 26 AralÄ±k 2016 Pazartesi

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Uganda'da tekne alabora oldu: 30 Ã¶lÃ¼
Uganda'da tekne alabora oldu: 30 Ã¶lÃ¼

Uganda'da meydana gelen gelen tekne kazasÄ±nda futbol takÄ±mÄ±nÄ±n 30 Ã¼yesi hayatÄ±nÄ± kaybetti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Uganda'da Albert gÃ¶lÃ¼nde tekne kazasÄ± meydana geldi. Kaza sÄ±rasÄ±nda teknede bulunan bir futbol takÄ±mÄ± Ã¼yelerive taraftarlarÄ±ndan oluÅŸan 30 kiÅŸinin boÄŸularak Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.

Polis AFP haber ajansÄ±na verdiÄŸi demeÃ§te, 45 kiÅŸiyi taÅŸÄ±yan teknenin kapasitesinin Ã¼stÃ¼nde yolcu almasÄ± dolayÄ±sÄ±yla dengesini kaybettiÄŸini sÃ¶yledi.

Alabora olan tekneden 15 kiÅŸinin kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

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