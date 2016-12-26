17:57, 26 AralÄ±k 2016 Pazartesi

ABD'deki milyon dolarlÄ±k lÃ¼ks sÄ±ÄŸÄ±naklara bÃ¼yÃ¼k ilgi!

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD'ninÂ KansasÂ eyaletinde eski bir askeri silodan lÃ¼ks sÄ±ÄŸÄ±naÄŸa dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼len ve 3 milyon dolar fiyat biÃ§ilen yeraltÄ± dairelerinin kÄ±sa sÃ¼rede tÃ¼kendiÄŸi bildirildi.

Teknoloji sitesi CNET'in haberine gÃ¶re, bir inÅŸaat firmasÄ±, 1960'da ABD ordusu tarafÄ±ndan yeraltÄ± fÃ¼ze mahzeni olarak kullanÄ±lan siloyu lÃ¼ks sÄ±ÄŸÄ±naklara dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lerek 1,5 ile 3 milyon dolar arasÄ±nda satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kardÄ±.

NÃœKLEER SALDIRIYA DAYANIKLI

Ä°nÅŸaat firmasÄ± sahibi Larry Hall, CNET'e yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, yeraltÄ± dairelerinin satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kar Ã§Ä±kmaz tÃ¼kendiÄŸini belirterek yÃ¼ksek talep nedeniyle yeni projeler Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± kaydetti.

NÃ¼kleer saldÄ±rÄ±ya dayanÄ±klÄ± sÄ±ÄŸÄ±naklarÄ±n aynÄ± zamanda olasÄ± bir iÃ§ savaÅŸ veya ekonomik kriz dÃ¶neminde de kullanÄ±lmaya uygun ÅŸekilde tasarlandÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden Hall, "Daireleri satÄ±n alanlarÄ±n Ã§oÄŸu, olasÄ± bir doÄŸal veya insan Ã¼rÃ¼nÃ¼ afet durumunda gÃ¶nÃ¼l rahatlÄ±ÄŸÄ±yla kaÃ§abilecekleri bir sÄ±ÄŸÄ±nak arayan baÅŸarÄ±lÄ± ve eÄŸitimli kiÅŸiler." ifadesini kullandÄ±.

5 YILA KADAR YAÅžANABÄ°LECEK TÃœM TEÃ‡HÄ°ZAT MEVCUT

Beton duvarlarÄ± yaklaÅŸÄ±k 2,9 metre kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ±ndaki sÄ±ÄŸÄ±nak, saatte 800 kilometre hÄ±zÄ±ndaki rÃ¼zgara dayanÄ±klÄ± 2 milyon dolar deÄŸerinde kubbemsi beton bir kapaÄŸa sahip.

BÃ¼yÃ¼klÃ¼kleri 84 ile 168 metrekare arasÄ±nda deÄŸiÅŸen dairelerde herhangi bir dÄ±ÅŸ desteÄŸe ihtiyaÃ§ duyulmaksÄ±zÄ±n 5 yÄ±la kadar yaÅŸanabilecek tÃ¼m teÃ§hizat mevcut.

Gizli bir mevkide inÅŸa edilenÂ barÄ±nakta yÃ¼zme havuzu, sinema, spor ve eÄŸitim alanlarÄ±, mini bir ameliyathane, organik gÄ±da Ã¼retim merkezi ve benzer birÃ§ok tesis bulunuyor.