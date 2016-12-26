18:12, 26 AralÄ±k 2016 Pazartesi

Kayseri'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda gÃ¶zaltÄ± sayÄ±sÄ± 23'e yÃ¼kseldi





Kayseri'de Ã§arÅŸÄ± iznine Ã§Ä±kan askerleri hedef alan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼phelilerin sayÄ±sÄ± 23'e Ã§Ä±ktÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Kayseri'de, Ã§arÅŸÄ± iznine Ã§Ä±kan askerleri hedef alan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 23'e yÃ¼kseldi. Kayseri'de konuÅŸlu 1. Komando Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndan Ã§arÅŸÄ± iznine Ã§Ä±kan askerlere yÃ¶nelik bombalÄ± araÃ§ saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Ä°stanbul ve Adana'da da olayla baÄŸlantÄ±sÄ± olduÄŸu deÄŸerlendirilen bazÄ± zanlÄ±lar gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. BÃ¶ylece gÃ¶zaltÄ±ndaki ÅŸÃ¼pheli sayÄ±sÄ± 15'ten 23'e Ã§Ä±ktÄ±. AralarÄ±nda halk otobÃ¼sÃ¼nÃ¼n ÅŸofÃ¶rÃ¼ H.E, bombalÄ± saldÄ±rÄ±da infilak ettirilen araÃ§ta parmak izi bulunduÄŸu gerekÃ§esiyle DiyarbakÄ±r'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan K.Ã‡. ve ÅžanlÄ±urfa'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan araÃ§ sahibi M.Y'nin de bulunduÄŸu 23 ÅŸÃ¼phelinin sorgusu sÃ¼rÃ¼yor. Kayseri'de, 17 AralÄ±k'ta bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la gerÃ§ekleÅŸtirilen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda 14 asker ÅŸehit olmuÅŸ, 55 kiÅŸi yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.

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