Kamyonetten Roma dÃ¶nemine ait sunak taÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±

YÃ¼rÃ¼tme yetkisini millet sandÄ±kta verecek

TBMM Anasaya Komisyonu'nda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼len anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifiyle ilgili konuÅŸan Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, "DÃ¼zenleme ile yÃ¼rÃ¼tme yetkisini millet sandÄ±kta verecek. Millet bu yetkiyi kime verdiyse, o kullanacak. O yetkinin, ortaÄŸÄ± olmayacak" dedi.