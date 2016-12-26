19:04, 26 AralÄ±k 2016 Pazartesi

YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan Medvedev'e taziye telefonu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Karadeniz'de dÃ¼ÅŸen Rus uÃ§aÄŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybedenler iÃ§in Rusya BaÅŸbakanÄ± Dimitri Medvedev'i telefonla arayarak baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi.

BaÅŸbakanlÄ±k kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, YÄ±ldÄ±rÄ±m, Tupolev Tu-154 tipi Rus uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n dÃ¼n, SoÃ§i kentinden 92 kiÅŸiyle havalandÄ±ktan sonra Karadeniz'de dÃ¼ÅŸmesi Ã¼zerine, Rusya BaÅŸbakanÄ± Medvedev'i telefonla aradÄ±.

GÃ¶rÃ¼ÅŸmede, kaza hakkÄ±nda Medvedev'den bilgi alan YÄ±ldÄ±rÄ±m, hÃ¼kÃ¼metin taziye dileklerini iletti. YÄ±ldÄ±rÄ±m, TÃ¼rk halkÄ±nÄ±n, bu trajik olayda hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin aile ve yakÄ±nlarÄ± dahil olmak Ã¼zere, tÃ¼m Rusya Federasyonu halkÄ±nÄ±n acÄ±sÄ±nÄ± kalpten hissederek, paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

Rusya BaÅŸbakanÄ± Medvedev, YÄ±ldÄ±rÄ±m'a, dayanÄ±ÅŸma mesajÄ± ve taziye dilekleri iÃ§in ÅŸÃ¼kranlarÄ±nÄ± ifade etti. GÃ¶rÃ¼ÅŸmede Medvedev, konu hakkÄ±ndaki teknik incelemelerin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ de belirtti.

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, bugÃ¼n Rusya'nÄ±n bazÄ± kentlerinde terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± ihbarÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dair haberlerle ilgili, nereden kaynaklanÄ±rsa kaynaklansÄ±n terÃ¶rle mÃ¼cadele alanÄ±nda Rusya ile iÅŸbirliÄŸinin daha da ileri bir seviyeye taÅŸÄ±nmasÄ± konusunda kararlÄ± olduklarÄ±nÄ± vurguladÄ±.

Medvedev de Rus tarafÄ± olarak bu konuda aynÄ± yaklaÅŸÄ±mÄ± benimsediklerini dile getirdi.