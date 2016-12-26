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21:37, 26 AralÄ±k 2016 Pazartesi
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GÃ¼ncelleme: 19:15, 26 AralÄ±k 2016 Pazartesi

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TerÃ¶rle mÃ¼cadelede kararlÄ±lÄ±k vurgusu
TerÃ¶rle mÃ¼cadelede kararlÄ±lÄ±k vurgusu

Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Sayan Kaya, "Askerimizin iÃ§indeki fitne odaklarÄ± da temizlendi. BugÃ¼n Ã§ok daha gÃ¼Ã§lÃ¼, Ã§ok daha kararlÄ± ÅŸekilde operasyonlar sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lÃ¼yor. Allah'Ä±n izniyle birliÄŸimizi ve beraberliÄŸimizi kimse bozamayacak." dedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ÅžÄ±rnak'ta 23. SÄ±nÄ±r TÃ¼men KomutanÄ± TÃ¼mgeneral AydoÄŸan AydÄ±n'Ä± ziyaret eden Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya ve beraberindekiler, kÄ±ÅŸlada askerle yemek yedi.

Burada aÃ§Ä±klama yapan Kaya, tÃ¼m terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle sonuna kadar mÃ¼cadele edeceklerini belirtti.

Askere moral vermek iÃ§in kÄ±ÅŸlayÄ± ziyaret ettiÄŸini dile getiren Kaya, TÃ¼rk askerinin tarihin her dÃ¶neminde cesaretiyle, kahramanca mÃ¼cadelesi ile ismini altÄ±n harflerle yazdÄ±rmÄ±ÅŸ bir cesaret timsali olduÄŸunu kaydetti.

Hem iÃ§eride hem dÄ±ÅŸarÄ±da FETÃ–, PKK, PYD, DAEÅž gibi bÃ¼tÃ¼n terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine karÅŸÄ± Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼ ÅŸekilde kahramanca mÃ¼cadele edildiÄŸini dile getiren Kaya, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Bu yÃ¼zden askerlerimize minnettarÄ±z. Biz de hÃ¼kumet olarak hem milletimizin hem de askerimizin kahramanlÄ±ÄŸÄ±na, ÅŸehitlerimizin kahramanlÄ±ÄŸÄ±na ve cesaretine yakÄ±ÅŸÄ±r bir ÅŸekilde gece gÃ¼ndÃ¼z demeden Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. TÃ¼m terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine karÅŸÄ± mÃ¼cadelemiz kararlÄ±lÄ±kla devam edecek. 15 Temmuz'da CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z, BaÅŸbakanÄ±mÄ±z ve milletimizin kahramanca duruÅŸu ile Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir tehdit unsurunu bertaraf ettik. Askerimizin iÃ§indeki fitne odaklarÄ± da temizlendi. BugÃ¼n Ã§ok daha gÃ¼Ã§lÃ¼, Ã§ok daha kararlÄ± ÅŸekilde operasyonlar sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lÃ¼yor. Allah'Ä±n izniyle birliÄŸimizi ve beraberliÄŸimizi kimse bozamayacak."



Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

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