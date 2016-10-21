DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Tunus BaÅŸbakanÄ± Yusuf Åžahid, etnik ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmak gerektiÄŸini belirterek bu konuda hazÄ±rlanan kanun tasarÄ±sÄ±nÄ±n bir an Ã¶nce onaylanmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
BaÅŸbakan Åžahid, Sivil Toplum ve Ä°nsan HaklarÄ± KurumlarÄ±yla Ä°letiÅŸim BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n organize ettiÄŸi "Etnik AyrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸa KarÅŸÄ± Ulusal GÃ¼n" etkinlikleri Ã§erÃ§evesinde baÅŸkentte kurulan "farkÄ±ndalÄ±k Ã§adÄ±rÄ±"nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yaptÄ±.
AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nda insan haklarÄ±nÄ±n Ã¶nemini vurgulayan Åžahid, "Tunus, kÃ¶leliÄŸi ilk kaldÄ±ran ve tÃ¼m etnik ayrÄ±mcÄ±lÄ±k Ã§eÅŸitlerine son veren uluslararasÄ± anlaÅŸmaya imza atan Ã¼lkelerden olmasÄ±na raÄŸmen maalesef hala siyahiler toplumda sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸamaktadÄ±r." dedi.
Bu alanda ilerleme saÄŸlamak iÃ§in yoÄŸun Ã§aba harcadÄ±klarÄ±nÄ± belirten Åžahid, "Tunus'ta etnik ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n yeri yoktur. AkÄ±llarÄ±n deÄŸiÅŸmesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmamÄ±z gerekir. Toplumun belli bir kesimine ya da Tunus'un misafirlerine karÅŸÄ± etnik ayrÄ±mcÄ±lÄ±k cezalandÄ±rÄ±lmalÄ±." diye konuÅŸtu.
Tunus BaÅŸbakanÄ±, meclisin etnik ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n suÃ§ olduÄŸuna iliÅŸkin kanun tasarÄ±sÄ±nÄ± gecikmeksizin onaylamasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.
Tunus'ta etnik ayrÄ±mcÄ±lÄ±k konusunda farkÄ±ndalÄ±k yaratmak amacÄ±yla kurulan etkinlik Ã§adÄ±rÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na uluslararasÄ± insan haklarÄ± kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n temsilcileri ve sanatÃ§Ä±lar da katÄ±ldÄ±.
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