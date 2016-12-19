GÃ¼ncelleme: 22:00, 26 AralÄ±k 2016 Pazartesi

Liseli Ã¶ÄŸrencilerden Halep'e yardÄ±m eli

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kilis'te HacÄ± Mehmet KoÃ§arslan Anadolu Lisesi Ã¶ÄŸrencileri tarafÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan yardÄ±m kampanyasÄ±nda toplanan para ve insani yardÄ±m malzemeleri, sÄ±nÄ±r Ã¶tesine gÃ¶nderilmek Ã¼zere TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± yetkililerine teslim edildi.

TopladÄ±klarÄ± para ve insani yardÄ±mlarÄ± okul idaresine getiren Ã¶ÄŸrenciler, Ã¶ÄŸretmenlerinde desteÄŸiyle paketleyerek TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± yetkililerine iletti.

Okul MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mehmet Hanifi Bayram, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã¶ÄŸrencilerinin Ã¶rnek bir davranÄ±ÅŸta bulunduÄŸunu belirterek, Suriye'nin Halep kentinde yaÅŸanan olaylar karÅŸÄ±sÄ±nda duyarsÄ±z kalmadÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti.

Ã–ÄŸrenciler tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen kampanyaya gÃ¶sterilen ilginin sevindirici olduÄŸunu anlatan Bayram, "Bu boyutta yardÄ±m toplayabileceklerini Ã¶nce tahmin edememiÅŸtim. Ancak gayretli davrandÄ±lar ve toparladÄ±lar. Beni en Ã§ok okulumuzdaki diÄŸer Ã¶ÄŸrencilerin de duyarlÄ± olmalarÄ± sevindirdi. GenÃ§leri bÃ¶yle gÃ¶rÃ¼nce bu Ã¼lke kesinlikle ve kesinlikle ilelebet devam edecektir dedim. Bu Ã¼lkenin herhangi bir terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na karÅŸÄ± teslim olmayacaÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼m."diye konuÅŸtu.

TEMEL Ä°HTÄ°YAÃ‡ MADDELERÄ°

Bayram, Ã¶ÄŸrencilerin kÄ±sa zamanda topladÄ±ÄŸÄ± yaklaÅŸÄ±k 900 lira para ile kÄ±ÅŸlÄ±k kÄ±yafet, ayakkabÄ± ve battaniye gibi malzemeleri Suriye'ye gÃ¶nderilmek Ã¼zere TÃ¼rk KÄ±zÄ±lay yetkililerine teslim etmenin gururunu yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.

FÄ°KÄ°R Ã–ÄžRENCÄ°LERDEN Ã‡IKTI

KampanyayÄ± baÅŸlatan Ã¶ÄŸrencilerden Mehmet Onur Ekinci de sÄ±nÄ±fta arkadaÅŸlarÄ±yla konuÅŸurken bÃ¶yle bir kampanya yapmaya karar verdiklerini belirtti.

Ekinci, konuyu ilk Ã¶nce okul idaresiyle gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼klerini oradan olumlu cevap alÄ±nca aileleri ve Ã¶ÄŸretmenlerinden destek istediklerini ifade ederek, "Bir hafta boyunca malzeme topladÄ±k gerek maddi gerek battaniye gerekse kÄ±ÅŸlÄ±k kÄ±yafet her tÃ¼rlÃ¼ malzeme topladÄ±k. BunlarÄ± Suriye'de gÃ¼nde yÃ¼zlerce bomba dÃ¼ÅŸen bÃ¶lgelerdeki kardeÅŸlerimize ulaÅŸtÄ±rmak iÃ§in TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± yetkililerinden destek istedik ve ÅŸu anda da teslim ediyoruz."dedi.

TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± Kilis Åžube BaÅŸkanÄ± Faruk ErdinÃ§ ise Ã¶ÄŸrencilerin sergilediÄŸi bu davranÄ±ÅŸÄ±nÄ±n insanlÄ±ÄŸa Ã¶rek olmasÄ± gerektiÄŸine iÅŸaret ederek, toplanan yardÄ±mlarÄ± hiÃ§ zaman kaybetmeden Halep'te bombardÄ±man altÄ±nda kalan ihtiyaÃ§ sahibi insanlara ulaÅŸtÄ±racaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

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