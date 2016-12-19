Liseli Ã¶ÄŸrencilerden Halep'e yardÄ±m eli

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Kilis'te HacÄ± Mehmet KoÃ§arslan Anadolu Lisesi Ã¶ÄŸrencileri tarafÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan yardÄ±m kampanyasÄ±nda toplanan para ve insani yardÄ±m malzemeleri, sÄ±nÄ±r Ã¶tesine gÃ¶nderilmek Ã¼zere TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± yetkililerine teslim edildi.
TopladÄ±klarÄ± para ve insani yardÄ±mlarÄ± okul idaresine getiren Ã¶ÄŸrenciler, Ã¶ÄŸretmenlerinde desteÄŸiyle paketleyerek TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± yetkililerine iletti.
Okul MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mehmet Hanifi Bayram, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã¶ÄŸrencilerinin Ã¶rnek bir davranÄ±ÅŸta bulunduÄŸunu belirterek, Suriye'nin Halep kentinde yaÅŸanan olaylar karÅŸÄ±sÄ±nda duyarsÄ±z kalmadÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti.
Ã–ÄŸrenciler tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen kampanyaya gÃ¶sterilen ilginin sevindirici olduÄŸunu anlatan Bayram, "Bu boyutta yardÄ±m toplayabileceklerini Ã¶nce tahmin edememiÅŸtim. Ancak gayretli davrandÄ±lar ve toparladÄ±lar. Beni en Ã§ok okulumuzdaki diÄŸer Ã¶ÄŸrencilerin de duyarlÄ± olmalarÄ± sevindirdi. GenÃ§leri bÃ¶yle gÃ¶rÃ¼nce bu Ã¼lke kesinlikle ve kesinlikle ilelebet devam edecektir dedim. Bu Ã¼lkenin herhangi bir terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na karÅŸÄ± teslim olmayacaÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼m."diye konuÅŸtu.
TEMEL Ä°HTÄ°YAÃ‡ MADDELERÄ°
Bayram, Ã¶ÄŸrencilerin kÄ±sa zamanda topladÄ±ÄŸÄ± yaklaÅŸÄ±k 900 lira para ile kÄ±ÅŸlÄ±k kÄ±yafet, ayakkabÄ± ve battaniye gibi malzemeleri Suriye'ye gÃ¶nderilmek Ã¼zere TÃ¼rk KÄ±zÄ±lay yetkililerine teslim etmenin gururunu yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.
FÄ°KÄ°R Ã–ÄžRENCÄ°LERDEN Ã‡IKTI
KampanyayÄ± baÅŸlatan Ã¶ÄŸrencilerden Mehmet Onur Ekinci de sÄ±nÄ±fta arkadaÅŸlarÄ±yla konuÅŸurken bÃ¶yle bir kampanya yapmaya karar verdiklerini belirtti.
Ekinci, konuyu ilk Ã¶nce okul idaresiyle gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼klerini oradan olumlu cevap alÄ±nca aileleri ve Ã¶ÄŸretmenlerinden destek istediklerini ifade ederek, "Bir hafta boyunca malzeme topladÄ±k gerek maddi gerek battaniye gerekse kÄ±ÅŸlÄ±k kÄ±yafet her tÃ¼rlÃ¼ malzeme topladÄ±k. BunlarÄ± Suriye'de gÃ¼nde yÃ¼zlerce bomba dÃ¼ÅŸen bÃ¶lgelerdeki kardeÅŸlerimize ulaÅŸtÄ±rmak iÃ§in TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± yetkililerinden destek istedik ve ÅŸu anda da teslim ediyoruz."dedi.
TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± Kilis Åžube BaÅŸkanÄ± Faruk ErdinÃ§ ise Ã¶ÄŸrencilerin sergilediÄŸi bu davranÄ±ÅŸÄ±nÄ±n insanlÄ±ÄŸa Ã¶rek olmasÄ± gerektiÄŸine iÅŸaret ederek, toplanan yardÄ±mlarÄ± hiÃ§ zaman kaybetmeden Halep'te bombardÄ±man altÄ±nda kalan ihtiyaÃ§ sahibi insanlara ulaÅŸtÄ±racaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Â
Mut ilÃ§esinde okullar yarÄ±n tatil edildi, GÃ¼lnar ilÃ§esinde de taÅŸÄ±malÄ± eÄŸitime bir gÃ¼n ara verildi
Konya'nÄ±n EreÄŸli ilÃ§esinde polis ekiplerinin durdurduÄŸu kamyonette, Roma dÃ¶nemine ait sunak taÅŸÄ± bulundu.
Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± yapacaÄŸÄ± sÄ±navla 100 Hazine avukatÄ± alacak.
TBMM Anasaya Komisyonu'nda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼len anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifiyle ilgili konuÅŸan Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, "DÃ¼zenleme ile yÃ¼rÃ¼tme yetkisini millet sandÄ±kta verecek. Millet bu yetkiyi kime verdiyse, o kullanacak. O yetkinin, ortaÄŸÄ± olmayacak" dedi.
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Anayasal SuÃ§lar SoruÅŸturma BÃ¼rosu, Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Andrey Karlov'un Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesiyle ilgili soruÅŸturma kapsamÄ±nda yayÄ±n yasaÄŸÄ± talebinde bulundu.
Avrupa yakasÄ±ndaki 11 ilÃ§enin bazÄ± bÃ¶lgelerinde, bakÄ±m ve onarÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± nedeniyle 29 AralÄ±k'ta elektrik kesintisi yapÄ±lacak
Kilis'te lise Ã¶ÄŸrencileri, baÅŸlattÄ±klarÄ± kampanya ile topladÄ±klarÄ± para ve insani yardÄ±m malzemelerini TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± yetkililerine teslim etti
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde MHP lideri BahÃ§eliâ€‹ anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi konusunda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
Ã–rgÃ¼te yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda haklarÄ±nda dava aÃ§Ä±lan 7'si tutuklu 16 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±
BeÅŸkÄ±lÄ±Ã§-TÃ¼rkyurdu arasÄ±nda kalan alan, 15 gÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne "Ã–zel GÃ¼venlik BÃ¶lgesi" ilan edildi
Mardin'in Nusaybin ilÃ§esindeki uyuÅŸturucu operasyonunda 20 kilo 815 gram esrar ele geÃ§irildi, olayla ilgili 1 kiÅŸi tutuklandÄ±.
Ä°zmir Kuzey Kamu Hastaneleri BirliÄŸi, Ã‡iÄŸli BÃ¶lge EÄŸitim Hastanesine karÄ±n aÄŸrÄ±sÄ± ve idrarÄ±nÄ± yapamama ÅŸikayetiyle baÅŸvuran hastanÄ±n, tomografi sÄ±rasÄ±nda beklerken kalp krizi geÃ§irdiÄŸi ve bir hafta sonra da hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi iddiasÄ± Ã¼zerine soruÅŸturma baÅŸlattÄ±
Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Karlov'un silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesine iliÅŸkin sÃ¼reci TÃ¼rk yetkililerle yÃ¼rÃ¼tmek Ã¼zere Rusya'dan gelen heyet, Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±vekili Ä°ÅŸÃ§imen ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Ã–zbekistan'Ä±n baÅŸkenti TaÅŸkent'te Ä°kinci Ã–zbekistan-Afganistan Karma Ekonomik Kurulu (KEK) toplantÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.
BingÃ¶l'Ã¼n AdaklÄ± ilÃ§esinde gerÃ§ekleÅŸtirilen terÃ¶r operasyonunda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 10 kiÅŸiden ikisi tutuklandÄ±.
Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Sayan Kaya, "Askerimizin iÃ§indeki fitne odaklarÄ± da temizlendi. BugÃ¼n Ã§ok daha gÃ¼Ã§lÃ¼, Ã§ok daha kararlÄ± ÅŸekilde operasyonlar sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lÃ¼yor. Allah'Ä±n izniyle birliÄŸimizi ve beraberliÄŸimizi kimse bozamayacak." dedi.