GÃ¼ncelleme: 19:47, 26 AralÄ±k 2016 Pazartesi

Ã–zbekistan-Afganistan arasÄ±nda ortak ekonomi toplantÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã–zbekistan'Ä±n baÅŸkenti TaÅŸkent'te Ä°kinci Ã–zbekistan-Afganistan Karma Ekonomik Kurulu (KEK) toplantÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.

Ã–zbekistan DÄ±ÅŸ Ekonomik Ä°liÅŸkiler YatÄ±rÄ±m ve Ticaret BakanÄ± Elyar Ganiyev ile Afganistan Devlet BaÅŸkanÄ± EÅŸref Gani'nin altyapÄ± iÅŸlerinden sorumlu danÄ±ÅŸmanÄ± Humayun Kayumi'nin eÅŸ baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda yapÄ±lan toplantÄ±ya, iki Ã¼lkenin, ticaret, yatÄ±rÄ±m, sanayi, enerji, taÅŸÄ±macÄ±lÄ±k, elektronik, tarÄ±m, gÄ±da ve eczacÄ±lÄ±k alanlarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan Ã¼st dÃ¼zey bÃ¼rokrat ve yÃ¶neticiler katÄ±ldÄ±.

DÄ±ÅŸ Ekonomik Ä°liÅŸkiler YatÄ±rÄ±m ve Ticaret BakanÄ± Ganiyev, iki Ã¼lke arasÄ±ndaki ekonomik, taÅŸÄ±macÄ±lÄ±k ve enerji alanÄ±ndaki iÅŸ birliÄŸinin hÄ±zla geliÅŸtiÄŸini belirterek, Ã–zbekistan'Ä±n Afganistan'daki inÅŸaat, enerji, daÄŸ-maden ve eÄŸitim alanlarÄ±ndaki projelerde yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Ã–zbekistan'Ä±n Afganistan'da kÃ¶prÃ¼, demir yolu, elektrik hattÄ± ve su tesisleri inÅŸa ettiÄŸini hatÄ±rlatan Ganiyev, Ã¼lkesinin Afganistan'a elektrik enerjisi, meyve-sebze, gÃ¼bre ve petrol mamulleri ihraÃ§ ettiÄŸini kaydetti.

Humayun Kayumi de iki Ã¼lke arasÄ±ndaki iÅŸ birliÄŸinin daha da geliÅŸtirilmesi iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir potansiyelin bulunduÄŸunu belirterek, Ã¼lkesinin Ã–zbekistan ile tÃ¼m alanlardaki iÅŸ birliÄŸini artÄ±rmak istediÄŸini dile getirdi.

Ã–zbekistan'Ä±n Afganistan'daki altyapÄ± projelerine destek vermesinden dolayÄ± teÅŸekkÃ¼rlerini bildiren Kayumi, "Ã–zbekistan tarafÄ±, altyapÄ± projelerini hayata geÃ§irerek, Afganistan ekonomisinin geliÅŸtirilmesine bÃ¼yÃ¼k katkÄ±da bulunuyor." dedi.

Afganistan heyeti, Ã¼lkedeki temaslarÄ± kapsamÄ±nda ayrÄ±ca Ã§eÅŸitli devlet kurumlarÄ± ve iÅŸletmeleri ziyaret ederek, gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler gerÃ§ekleÅŸtirdi.

Ä°lk Ã–zbekistan-Afganistan KEK toplantÄ±sÄ±, geÃ§en yÄ±l yine TaÅŸkent'te yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.