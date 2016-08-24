Bosna Hersek'te savaÅŸ suÃ§u iÅŸleyenlere gÃ¶zaltÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Bosna Hersek'in kuzeybatÄ±sÄ±ndaki Prijedor ÅŸehrinde, 1992 yÄ±lÄ±nda BoÅŸnak, HÄ±rvat ve Roman halka yÃ¶nelik savaÅŸ suÃ§u iÅŸledikleri iddiasÄ±yla 2 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Bosna Hersek SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n talimatÄ±yla Bosna Hersek AraÅŸtÄ±rma ve Koruma AjansÄ±na (SIPA) baÄŸlÄ± Ã¶zel birlikler tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen operasyonda, Boro Milojica (54) ve Zelislav Rivic (62) gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
SavcÄ±lÄ±ktan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, ÅŸÃ¼phelilerin Bosna'daki savaÅŸ dÃ¶neminde SÄ±rp olmayan sivillere yÃ¶nelik savaÅŸ suÃ§u iÅŸlemekle suÃ§landÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.
ÅžÃ¼phelilerin, SÄ±rp Cumhuriyeti Ordusu ve paramiliter birlikler bÃ¼nyesinde, 1992'de Prijedor, Hambarin, Ravska ve Ljubija bÃ¶lgelerinde sivil BoÅŸnak, HÄ±rvat ve Roman halka yÃ¶nelik sistemli saldÄ±rÄ±lara, cinayetlere, iÅŸkencelere ve sÃ¼rgÃ¼ne bizzat katÄ±ldÄ±klarÄ± iddia ediliyor.
AÃ§Ä±klamada ayrÄ±ca, ÅŸÃ¼phelilerin sÃ¶z konusu bÃ¶lgelerde en az 19 kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼rmekle suÃ§landÄ±klarÄ± ifadesi de yer alÄ±rken, Ã¶ldÃ¼rÃ¼lenlerin 9'unun Roman, 9'unun BoÅŸnak ve birinin HÄ±rvat olduÄŸu ve bunlardan bazÄ±larÄ±nÄ±n aile fertlerinin gÃ¶zleri Ã¶nÃ¼nde Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.
GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼phelilerin ifadeleri alÄ±nmak Ã¼zere savcÄ±lÄ±ÄŸa sevk edileceÄŸi bildirildi.
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Prijedor ÅŸehrinde dÃ¼zenlenen operasyonda, 1992'de BoÅŸnak, HÄ±rvat ve Romanlara yÃ¶nelik savaÅŸ suÃ§u iÅŸledikleri iddiasÄ±yla 2 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
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