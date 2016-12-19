Rus BÃ¼yÃ¼kelÃ§i'ye suikast soruÅŸturmasÄ± sÃ¼rÃ¼yor

TerÃ¶rle mÃ¼cadelede kararlÄ±lÄ±k vurgusu

Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Sayan Kaya, "Askerimizin iÃ§indeki fitne odaklarÄ± da temizlendi. BugÃ¼n Ã§ok daha gÃ¼Ã§lÃ¼, Ã§ok daha kararlÄ± ÅŸekilde operasyonlar sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lÃ¼yor. Allah'Ä±n izniyle birliÄŸimizi ve beraberliÄŸimizi kimse bozamayacak." dedi.