GÃ¼ncelleme: 20:25, 26 AralÄ±k 2016 Pazartesi

Ä°zmir'de hastanÄ±n tomografi sÄ±rasÄ±nda kalp krizi geÃ§irdi iddiasÄ±





Ä°zmir Kuzey Kamu Hastaneleri BirliÄŸi, Ã‡iÄŸli BÃ¶lge EÄŸitim Hastanesine karÄ±n aÄŸrÄ±sÄ± ve idrarÄ±nÄ± yapamama ÅŸikayetiyle baÅŸvuran hastanÄ±n, tomografi sÄ±rasÄ±nda beklerken kalp krizi geÃ§irdiÄŸi ve bir hafta sonra da hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi iddiasÄ± Ã¼zerine soruÅŸturma baÅŸlattÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°zmir'de bir hastanÄ±n tomografi sÄ±rasÄ±nda beklerken kalp krizi geÃ§irdiÄŸi ve bir hafta sonra da yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi iddiasÄ±yla ilgili Ä°zmir Kuzey Kamu Hastaneleri BirliÄŸince soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±. Ä°zmir Kuzey Kamu Hastaneleri BirliÄŸi yetkililerinden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Hasan GÃ¼nay (41), 11 AralÄ±k'ta karÄ±n aÄŸrÄ±sÄ± ve idrarÄ±nÄ± yapamama ÅŸikayetiyle Ã‡iÄŸli BÃ¶lge EÄŸitim Hastanesine baÅŸvurdu. Doktor kontrolÃ¼ ve tetkiklerinin ardÄ±ndan idrar yolu enfeksiyonu teÅŸhisiyle eve gÃ¶nderilen GÃ¼nay, ertesi gÃ¼n aynÄ± hastaneye tekrar baÅŸvurdu. Hasan GÃ¼nay, teÅŸhisin deÄŸiÅŸmemesi Ã¼zerine Ege Ãœniversitesi TÄ±p FakÃ¼ltesi Hastanesine gitti, ardÄ±ndan tetkiklerini yaptÄ±rmak Ã¼zere Ã‡iÄŸli BÃ¶lge EÄŸitim Hastanesine dÃ¶ndÃ¼. BaÄŸÄ±rsak perforasyonu (delinmesi) olduÄŸu tespit edilen GÃ¼nay, tomografi Ã§ektirmek iÃ§in sÄ±rada beklerken fenalaÅŸÄ±nca acil olarak ameliyata alÄ±ndÄ±. Yetkililer, Hasan GÃ¼nay'Ä±n sÄ±rada beklerken kalp krizi geÃ§irmediÄŸini, kalbinin ameliyat sÄ±rasÄ±nda durduÄŸunu belirterek, hastanÄ±n doktorlarsÄ±n mÃ¼dahalesiyle hayata dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, ancak bir hafta yoÄŸun bakÄ±mda kaldÄ±ktan sonra hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini sÃ¶yledi. Hasta yakÄ±nlarÄ±nÄ±n ÅŸikayeti Ã¼zerine soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

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