MÄ±sÄ±r'da eylem Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapan polislere gÃ¶zaltÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
MÄ±sÄ±râ€™da yeni Ã§alÄ±ÅŸma sisteminde izin gÃ¼nlerinin az olduÄŸu gerekÃ§esiyle iÅŸ bÄ±rakma eylemi izin Ã§aÄŸrÄ± yapan 10 polis memurunun gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
YargÄ± yetkililerinden edinilen bilgiye gÃ¶re, baÅŸkent Kahire'de yeni Ã§alÄ±ÅŸma sistemini protesto ekmek iÃ§in iÅŸ bÄ±rakma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunan turizm sektÃ¶rÃ¼nde gÃ¶revli 10 polis memuru hakkÄ±nda, "idare binasÄ± Ã¶nÃ¼nde izinsiz eylem yapma ve toplanma" iddiasÄ±yla 4 gÃ¼n gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi.
SavcÄ±lÄ±k tarafÄ±ndan yapÄ±lan soruÅŸturmada, sÃ¶z konusu polis memurlarÄ±nÄ±n 21 AralÄ±k 2016 tarihinde diÄŸer polis memurlarÄ±nÄ± da eylem yapmaya ve iÅŸ bÄ±rakmaya teÅŸvik ettiklerinin ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.
AdÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ± istemeyen gÃ¼venlik yetkilisi, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, 100 civarÄ±nda polis memurunun Kahireâ€™deki polis idare binasÄ± Ã¶nÃ¼nde eylem yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, polis ÅŸeflerinin eylemci polislerin temsilcileri ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmek iÃ§in olay yerine gittiÄŸini ancak eylemci polislerin gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi kabul etmedikleri ve polis ÅŸeflerine taÅŸlÄ± saldÄ±rÄ±da bulunduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Ä°dare mÃ¼dÃ¼rÃ¼nÃ¼n eylemci polisler ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmek iÃ§in toplantÄ± talebinde bulunduÄŸunu dile getiren gÃ¼venlik yetkilisi, eylemcilerin toplantÄ±yÄ± reddetmesi Ã¼zerine, gruba Ã¶ncÃ¼lÃ¼k yapanlardan 10â€™unun gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 7â€™sinin ise arandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan polis memurlarÄ±nÄ±n, savcÄ±lÄ±k tarafÄ±ndan kendilerine yÃ¶neltilen suÃ§lamalarÄ± reddettiÄŸi bildirildi.
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Yeni Ã§alÄ±ÅŸma sistemini protesto etmek iÃ§in eylem Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunan polis memurlarÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
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