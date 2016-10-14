GÃ¼ncelleme: 20:50, 26 AralÄ±k 2016 Pazartesi

Gaziantep'te geÃ§ici 'Ã–zel GÃ¼venlik BÃ¶lgesi' uygulamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Gaziantep'in KarkamÄ±ÅŸ ilÃ§esindeki BeÅŸkÄ±lÄ±Ã§-TÃ¼rkyurdu arasÄ±nda kalan alan, 15 gÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne "Ã–zel GÃ¼venlik BÃ¶lgesi" ilan edildi.

Gaziantep ValiliÄŸinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda gÃ¼venlik durumunu desteklemek ve ayrÄ±ca vatandaÅŸlarÄ±n can ve mal gÃ¼venliÄŸini olasÄ± tehdit ve tehlikelerden bertaraf etmeye yÃ¶nelik Ã¶nlemlerin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

AÃ§Ä±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi:

"2565 SayÄ±lÄ± Askeri Yasak BÃ¶lgeler ve GÃ¼venlik BÃ¶lgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereÄŸince, BeÅŸkÄ±lÄ±Ã§-TÃ¼rkyurdu arasÄ±nda kalan hududun geri bÃ¶lgesinde, 26 AralÄ±k 2016 Pazartesi gÃ¼nÃ¼ saat 17.00'de baÅŸlayÄ±p, 9 Ocak 2017 Pazartesi gÃ¼nÃ¼ saat 17.00'de bitecek ÅŸekilde 15 gÃ¼n sÃ¼re ile valiliÄŸimizce Ã–zel GÃ¼venlik BÃ¶lgesi ilan edilmesine karar verilmiÅŸtir. Buna gÃ¶re 26 AralÄ±k 2016-9 Ocak 2017 tarihleri arasÄ±nda Ã–zel GÃ¼venlik BÃ¶lgesi ilan edilen yerlerde her tÃ¼rlÃ¼ araÃ§ ve insan giriÅŸ-Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ±n kontrolÃ¼, gerektiÄŸinde yasaklanmasÄ± ve gerekli gÃ¼venlik tedbirlerinin alÄ±nmasÄ± Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce yapÄ±lacaktÄ±r."