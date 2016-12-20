GÃ¼ncelleme: 21:14, 26 AralÄ±k 2016 Pazartesi

KÄ±rÄ±kkale'de FETÃ–/PDY davasÄ± baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

KÄ±rÄ±kkale'de, FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ± (FETÃ–/PDY) soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda aÃ§Ä±lan davada, 7'si tutuklu 16 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±.

KÄ±rÄ±kkale AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'ndeki duruÅŸmada, tutuklu sanÄ±klar Adem Åž, Ahmet A, Erdem K, Ä°sa E, Mustafa K, ve Ã–mer T. ile tutuksuz yargÄ±lanan Mehmet D, Ali D, Mustafa K, Halil Y, Ä°smail D, ErtuÄŸrul B, Veysel K, GÃ¼lbahar Åž. ve GÃ¶khan Ãœ. hazÄ±r bulundu, Mustafa K. ise tutuklu bulunduÄŸu Antalya L Tipi Cezaevi'nden Ses ve GÃ¶rÃ¼ntÃ¼ BiliÅŸim Sistemi (SEGBÄ°S) Ã¼zerinden duruÅŸmaya iÅŸtirak etti.

DuruÅŸmada, KÄ±rÄ±kkale Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan iddianamede, "Anayasal dÃ¼zeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbÃ¼s etmek, silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak, Ã¶rgÃ¼te himmet toplamak" suÃ§larÄ±ndan yargÄ±lanan sanÄ±klarÄ±n ifadeleri alÄ±ndÄ±.

SEGBÄ°S aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla savunmasÄ±nÄ± yapan ve etkin piÅŸmanlÄ±ktan yararlandÄ±ÄŸÄ± belirtilen Mustafa K, FETÃ–'nÃ¼n adliye yapÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin bilgiler verdi.

FETÃ–'nÃ¼n iÃ§erisindeki gÃ¶revinin, KPSS'den 70'in Ã¼zerinde puan alan Ã¶ÄŸrencileri bulmak ve bunlarÄ± Ã¶rgÃ¼t mensubu yapmak olduÄŸunu anlatan sanÄ±k, 17-25 AralÄ±k sonrasÄ± bu yapÄ±nÄ±n iÃ§erisinden ayrÄ±lmak istediÄŸini ancak tehdit edildiÄŸini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.

Ã–rgÃ¼tÃ¼n her ÅŸeyinin para iliÅŸkisine dayandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, para akÄ±ÅŸÄ± kesildiÄŸinde daÄŸÄ±lmalar olduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼ren sanÄ±k, Ã¶rgÃ¼t Ã¼yeliÄŸi iddiasÄ±nÄ± ve diÄŸer suÃ§lamalarÄ± kabul etmediÄŸini, tahliyesini istediÄŸini sÃ¶yledi.

DiÄŸer sanÄ±klar da Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesi olmadÄ±klarÄ±n, Fethullah GÃ¼len'in Ã¶rgÃ¼t lideri olduÄŸunu, kullanÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± ve suÃ§lamalarÄ± kabul etmediklerini belirterek, tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, Ahmet A, Erdem K, Ä°sa E. ve Ã–mer T'nin tutuklu hallerinin devamÄ±na, Adem Åž, Mustafa K. ve Mustafa K'nin adli kontrol ÅŸartÄ±yla tahliyelerine karar vererek, dosyadaki eksiklerin tamamlanmasÄ± iÃ§in duruÅŸmayÄ± 16 Mart'a erteledi.