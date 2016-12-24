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21:38, 26 AralÄ±k 2016 Pazartesi
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GÃ¼ncelleme: 21:28, 26 AralÄ±k 2016 Pazartesi

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Libya'da hava saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± Temsilciler Meclisi Ã¼stlendi
Libya'da hava saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± Temsilciler Meclisi Ã¼stlendi

Temsilciler Meclisi'ne baÄŸlÄ± gÃ¼Ã§ler, CufranÄ±n gÃ¼neyinde "Bingazi'yi Savunma Seriyyeleri"ne ait karargahÄ±n hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±yÄ± Ã¼stlendi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Libya'daki Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'ne (TM) baÄŸlÄ± gÃ¼Ã§ler, Cufra ilindeki "Bingazi'yi Savunma Seriyyeleri"ne ait karargahÄ±n hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± hava saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± Ã¼stlendi.

TM'ye baÄŸlÄ± Ordu Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Albay Ahmed el-Mismari, kendilerine baÄŸlÄ± savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n Cufra'nÄ±n gÃ¼neyinde Bingazi'yi Savunma Seriyyeleri'nin konuÅŸlandÄ±ÄŸÄ± eski bir askeri kampÄ± bombaladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Mismari, bombardÄ±manÄ±n "Ã¶ncÃ¼ saldÄ±rÄ±" olduÄŸunu kaydetti.

Cufra Belediye Meclisi kaynaklarÄ±, bu sabah Cufra'ya baÄŸlÄ± Hun kÃ¶yÃ¼ndeki Bingazi'yi Savunma Seriyyeleri'ne ait Takrafat askeri kampÄ±nÄ±n bombalandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, saldÄ±rÄ±da bir kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirmiÅŸti.

Bingazi'yi Savunma Seriyyeleri, General Halife Hafter liderliÄŸindeki TM'ye baÄŸlÄ± gÃ¼Ã§ler tarafÄ±ndan kuÅŸatÄ±lan "Bingazi Devrimcileri Åžura Konseyi" (2011'de devrik lider Muammer Kaddafi'ye karÅŸÄ± savaÅŸan Ä°slami eÄŸimli gÃ¼Ã§ler) unsurlarÄ±nÄ± kurtarmak amacÄ±yla 2 Haziran'da kurulmuÅŸtu.



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