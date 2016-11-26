GÃ¼ncelleme: 21:33, 26 AralÄ±k 2016 Pazartesi

Malatya'dan Halep'e insani yardÄ±m

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Malatya'da, Ä°nsan Hak ve HÃ¼rriyetleri (Ä°HH) Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ± Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde toplanan 7 tÄ±r insani yardÄ±m malzemesi Suriye'ye uÄŸurlandÄ±.

Malatya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Ahmet Ã‡akÄ±r, BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye binasÄ± yanÄ±ndan dÃ¼zenlenen etkinlikte yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, bir hafta iÃ§erisinde Ä°HH Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde Halep'e 44 tÄ±r yardÄ±m malzemesi gÃ¶nderdiklerini sÃ¶yledi.

Ä°nsanlÄ±ÄŸÄ±n gÃ¶zÃ¼ Ã¶nÃ¼nde soykÄ±rÄ±mÄ±n Ã¶tesinde insanlÄ±k faciasÄ± yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Ã‡akÄ±r, "Ãœlkemizin her noktasÄ±ndan oradaki ihtiyaÃ§ sahibi insanlara yardÄ±m ulaÅŸtÄ±rÄ±lmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Ãœlkemiz oradan gelen savaÅŸ maÄŸduru insanlara ev sahipliÄŸi yapÄ±yor, birÃ§ok ÅŸehir onlara misafirlik yapÄ±yor." diye konuÅŸtu.

Ã–ÄŸrencilerin de yardÄ±mda bulunmasÄ±nÄ±n Ã¶nemli olduÄŸunu aktaran Ã‡akÄ±r, belediye personelinin kendi arasÄ±nda topladÄ±ÄŸÄ± paralarla bir tÄ±r insani yardÄ±m malzemesini bÃ¶lgeye gÃ¶nderdiÄŸini kaydetti.

Ä°HH Malatya Åžube BaÅŸkanÄ± Ã–mer Derin ise kentteki vatandaÅŸlarÄ±n duyarlÄ±lÄ±ÄŸÄ± neticesinde 7 tÄ±r insani yardÄ±m malzemesi toplandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, KazÄ±m Karabekir Ä°lkokulu ile YeÅŸilyurt Dini Hizmetler VakfÄ±ndan 1'er tÄ±r, Malatya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesinden 2 ve asgari Ã¼cretli vatandaÅŸlardan toplanan 20'ÅŸer lirayla alÄ±nan insani yardÄ±m malzemelerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± 3 tÄ±rÄ±n Ä°HH Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde Halep'e yola Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Derin, Suriye'de en kÄ±sa zamanda huzur ve gÃ¼venliÄŸin saÄŸlanmasÄ± temennisinde bulunarak, "Allah orada barÄ±ÅŸÄ±n saÄŸlanmasÄ±nÄ± nasip etsin, kardeÅŸlerimizi orada barÄ±ÅŸ ve huzur iÃ§inde yaÅŸayabilmelerini, Ã§ocuklar ile kadÄ±nlarÄ±n zulÃ¼mle karÅŸÄ±laÅŸmamasÄ±nÄ± temenni ediyoruz. TÃ¼rk halkÄ± mazlumun yanÄ±nda olmak iÃ§in elinden geleni yapÄ±yor." dedi.

KonuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan insani yardÄ±m taÅŸÄ±yan 7 tÄ±r Halep'e uÄŸurlandÄ±.