GÃ¼ncelleme: 21:45, 26 AralÄ±k 2016 Pazartesi

Ä°srail esir takasÄ± anlaÅŸmasÄ±nÄ± ihlal etti





Ä°srail yargÄ±sÄ±, esir takasÄ± anlaÅŸmasÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±lan Filistinli tutuklu RÄ±dvan'Ä±n daha Ã¶nce hakkÄ±nda Ã§Ä±kan hapis cezasÄ±nÄ± yeniden uygulamaya koydu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°srail yargÄ±sÄ±, 2011'deki esir takasÄ± anlaÅŸmasÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±lan Filistinli tutuklu Nayif RÄ±dvan'Ä±n daha Ã¶nce hakkÄ±nda Ã§Ä±kan 2 kez mÃ¼ebbet ve 30 yÄ±l hapis cezasÄ±nÄ±n yeniden uygulanmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde karar aldÄ±. Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Ofer Askeri Mahkemesi'nin, 2011'deki esir takasÄ± anlaÅŸmasÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±lan Filistinli tutuklu RÄ±dvan'Ä±n serbestlik hÃ¼kmÃ¼nÃ¼ iptal ederek, eski cezasÄ± 2 kez mÃ¼ebbet ve 30 yÄ±l hapsin yeniden uygulamaya konulmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde karar aldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Esir takasÄ± anlaÅŸmasÄ±ndan Ã¶nce 17 yÄ±l hapiste kalan RÄ±dvan, El-Halil kentinde 3 Yahudi yerleÅŸimcinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesinin ardÄ±ndan Ä°srail polisinin esir takasÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±lanlara yÃ¶nelik baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± gÃ¶zaltÄ± operasyonlarÄ± kapsamÄ±nda 2 yÄ±l Ã¶nce gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ, daha sonra ÅŸartla serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. RÄ±dvan bu tarihten itibaren Ä°srail polisinin denetimi altÄ±ndaydÄ± ve duruÅŸmalara katÄ±lÄ±yordu. Ä°srail, RÄ±dvan'Ä±n direniÅŸ gÃ¼Ã§lerine katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ederken, RÄ±dvan bu suÃ§lamalarÄ±n asÄ±lsÄ±z olduÄŸunu ifade ediyor. Hamas ile Ä°srail arasÄ±nda 18 Ekim 2011'de yapÄ±lan takas anlaÅŸmasÄ±yla Ä°srail askeri Gilad Åžalit'e karÅŸÄ±lÄ±k bin 27 Filistinli tutuklu serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Bir mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±nÄ±n 99 yÄ±l olduÄŸu belirtiliyor.

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