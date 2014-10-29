GÃ¼ncelleme: 22:12, 26 AralÄ±k 2016 Pazartesi

PKK'dan Suriye'deki KÃ¼rt muhaliflere infaz





Afrin'de KÃ¼rdistan Demokrat Partisi-Suriye Ã¼yesi 3 siyasetÃ§inin, PKK/PYD tarafÄ±ndan yakÄ±larak Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ iddia edildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Suriye'nin kuzeyindeki Arin bÃ¶lgesinde Ã¶len kiÅŸilerden Ä°zzet Halil'in kardeÅŸi Hasan Halil, Demokratik Birlik Partisi'ne (PYD) baÄŸlÄ± gÃ¼Ã§lerin, kardeÅŸinden kendilerini katÄ±lmasÄ±nÄ± istediÄŸini, kardeÅŸinin reddetmesi Ã¼zerine zorla gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi. Rudaw'Ä±n haberine gÃ¶re, Hasan Halil, PKK/PYD'ye baÄŸlÄ± gÃ¼Ã§lerin, kardeÅŸi Ä°zzet'le birlikte amcasÄ±nÄ±n oÄŸlu Muhsin Halil ve komÅŸularÄ± Ebdo Muhammed'i â€œzorunlu askerlik" uygulamasÄ± kapsamÄ±nda silah altÄ±na aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve yanarak Ã¶lmelerine sebep olduÄŸunu dile getirdi. ÃœÃ§ kiÅŸinin, kaldÄ±klarÄ± Ã§adÄ±rÄ±n yanmasÄ± sonucu can verdiÄŸi iddialarÄ±nÄ±n gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Hasan Halil, olayÄ±n aydÄ±nlatÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. KDP-S Ã¼yesi 3 kiÅŸinin, 19 AralÄ±k'ta â€œzorunlu askerlik" iÃ§in evlerinden alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nÃ¼n akÅŸamÄ±nda, kaldÄ±klarÄ± Ã§adÄ±rda yangÄ±n Ã§Ä±kmasÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirtilmiÅŸti.

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