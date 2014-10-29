PKK'dan Suriye'deki KÃ¼rt muhaliflere infaz

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Suriye'nin kuzeyindeki Arin bÃ¶lgesinde Ã¶len kiÅŸilerden Ä°zzet Halil'in kardeÅŸi Hasan Halil, Demokratik Birlik Partisi'ne (PYD) baÄŸlÄ± gÃ¼Ã§lerin, kardeÅŸinden kendilerini katÄ±lmasÄ±nÄ± istediÄŸini, kardeÅŸinin reddetmesi Ã¼zerine zorla gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.
Rudaw'Ä±n haberine gÃ¶re, Hasan Halil, PKK/PYD'ye baÄŸlÄ± gÃ¼Ã§lerin, kardeÅŸi Ä°zzet'le birlikte amcasÄ±nÄ±n oÄŸlu Muhsin Halil ve komÅŸularÄ± Ebdo Muhammed'i â€œzorunlu askerlik" uygulamasÄ± kapsamÄ±nda silah altÄ±na aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve yanarak Ã¶lmelerine sebep olduÄŸunu dile getirdi.
ÃœÃ§ kiÅŸinin, kaldÄ±klarÄ± Ã§adÄ±rÄ±n yanmasÄ± sonucu can verdiÄŸi iddialarÄ±nÄ±n gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Hasan Halil, olayÄ±n aydÄ±nlatÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.
KDP-S Ã¼yesi 3 kiÅŸinin, 19 AralÄ±k'ta â€œzorunlu askerlik" iÃ§in evlerinden alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nÃ¼n akÅŸamÄ±nda, kaldÄ±klarÄ± Ã§adÄ±rda yangÄ±n Ã§Ä±kmasÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirtilmiÅŸti.
The New York Times gazetesi, NorveÃ§li diplomat Alf Arne Ramslien'in aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla Afganistan yÃ¶netimi ile Taliban'Ä±n yeniden bir araya geldiÄŸini duyurdu.
ABD BaÅŸkanÄ± Obama, ABD'nin yeni baÅŸkanÄ± seÃ§ilen Trump'a karÅŸÄ± 8 KasÄ±m'da yarÄ±ÅŸabilme imkanÄ± olsa seÃ§imleri kazanabileceÄŸini iddia etti
Kentte son Ã¼Ã§ gÃ¼n iÃ§erisinde 3 binden fazla kiÅŸi evini terk ederek sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± durumuna dÃ¼ÅŸtÃ¼
Afrin'de KÃ¼rdistan Demokrat Partisi-Suriye Ã¼yesi 3 siyasetÃ§inin, PKK/PYD tarafÄ±ndan yakÄ±larak Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ iddia edildi.
Ä°srail yargÄ±sÄ±, esir takasÄ± anlaÅŸmasÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±lan Filistinli tutuklu RÄ±dvan'Ä±n daha Ã¶nce hakkÄ±nda Ã§Ä±kan hapis cezasÄ±nÄ± yeniden uygulamaya koydu
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Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± Myanmar Ã–zel Temsilcisi Hamid Albar, "ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man mÃ¼ltecileri sÃ¶mÃ¼rÃ¼den kurtarmak iÃ§in Ã¶zel bir kayÄ±t sistemi geliÅŸtirilmeli" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu