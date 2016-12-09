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GÃ¼ncelleme: 22:22, 26 AralÄ±k 2016 Pazartesi

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Musul'dan Ã¼Ã§ gÃ¼nde 3 bin kiÅŸi tahliye edildi
Musul'dan Ã¼Ã§ gÃ¼nde 3 bin kiÅŸi tahliye edildi

Kentte son Ã¼Ã§ gÃ¼n iÃ§erisinde 3 binden fazla kiÅŸi evini terk ederek sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± durumuna dÃ¼ÅŸtÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Irak'Ä±n Musul kentini DEAÅž'tan kurtarma operasyonu Ã§erÃ§evesinde son Ã¼Ã§ gÃ¼n iÃ§erisinde 3 binden fazla kiÅŸinin evini terk ederek sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kamplarÄ±na sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Irak KÄ±zÄ±lay Ã¼yesi Ä°yad Rafid, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Musul'un doÄŸu ve gÃ¼ney mahallelerinde yaÅŸayan aralarÄ±nda Ã§ocuk ve kadÄ±nlarÄ±n olduÄŸu yaklaÅŸÄ±k 3 bin 250 kiÅŸi, evlerini terk etti." dedi.

SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n Ã§oÄŸunluÄŸunun, El-HazÄ±r, Hasen Åžam ve El-Ced'a mÃ¼lteci kamplarÄ±na naklediklerini belirten Rafid, ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸlar ve soÄŸuk hava nedeniyle kamplardaki insani durumun da son derece kÃ¶tÃ¼ olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Ã–te yandan, Dicle Nehri Ã¼zerinden kentin doÄŸu ve batÄ± yakasÄ±nÄ± birleÅŸtiren beÅŸ kÃ¶prÃ¼nÃ¼n tamamÄ±, ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyonun dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±lar sonucu devre dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lÄ±rken, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'Ä±n, kentin batÄ±sÄ±ndan doÄŸusuna militanlarÄ±na takviye gÃ¼Ã§ ve askeri yardÄ±mlarÄ±nÄ± "teknelerle" taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± ifade ediliyor.

Yerel kaynaklar, Irak'ta terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'Ä±n, Musul'da uluslararasÄ± koalisyon gÃ¼Ã§lerinin saldÄ±rÄ±larÄ±na hedef olmamak iÃ§in militanlarÄ±na takviye gÃ¼Ã§ ve askeri yardÄ±mlarÄ± teknelerle taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Kaynaklar, hava saldÄ±rÄ±larÄ±ndan kaÃ§mak iÃ§in DEAÅž'Ä±n gecenin karanlÄ±ÄŸÄ±ndan istifade ettiÄŸini ve 5 ile 7 kiÅŸilik kÃ¼Ã§Ã¼k tekneler aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla kentin doÄŸu yakasÄ±ndan batÄ±sÄ±na militanlarÄ±na silah ve mÃ¼himmat taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

Musul Ä°l Meclis Ãœyesi Sido Åženkali de koalisyon gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan kente geceleyin hava saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n arttÄ±rÄ±lmasÄ± ve militanlara iki yaka arasÄ±nda mÃ¼himmat taÅŸÄ±yan teknelerin gÃ¶zlenmesi gerektiÄŸini ifade etti.

Åženkali, "DEAÅž, nehrin iki yakasÄ± arasÄ±nda tÃ¼neller aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla bu hareketi sÃ¼rdÃ¼rmesi, Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n Ã¶mrÃ¼nÃ¼ uzatacak ev emniyet gÃ¼Ã§leri ile sivillerin daha fazla Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden olacak." dedi.

Irak GÃ¶Ã§ ve GÃ¶Ã§menler BakanlÄ±ÄŸÄ± verilerine gÃ¶re, Musul'u terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'tan kurtarma operasyonunun baÅŸladÄ±ÄŸÄ± 17 Ekim'den bu yana evlerini terk ederek kamplara yerleÅŸtirilen sivillerin sayÄ±sÄ± 132 bine ulaÅŸtÄ±. Ã‡atÄ±ÅŸmalarÄ±n ÅŸiddetlenmesi durumunda bu sayÄ±nÄ±n 350 bine ulaÅŸabileceÄŸi belirtiliyor.



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