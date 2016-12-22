GÃ¼ncelleme: 20:31, 26 AralÄ±k 2016 Pazartesi

Mardin'de uyuÅŸturucu operasyonu





Mardin'in Nusaybin ilÃ§esindeki uyuÅŸturucu operasyonunda 20 kilo 815 gram esrar ele geÃ§irildi, olayla ilgili 1 kiÅŸi tutuklandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Mardin'in Nusaybin ilÃ§esindeki uyuÅŸturucu operasyonunda 20 kilo 815 gram esrar ele geÃ§irildi, olayla ilgili 1 kiÅŸi tutuklandÄ±. Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Nusaybin Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerinin uyuÅŸturucu madde kullanÄ±mÄ± ve ticaretinin Ã¶nlenmesine yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda yapÄ±lan yol kontrollerinde durdurulan bir araÃ§ta arama yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. AraÃ§taki 2 valiz iÃ§erisinde 20 pakete yerleÅŸtirilmiÅŸ halde 20 kilo 815 gram esrar bulunduÄŸu ifade edilen aÃ§Ä±klamada, olayla ilgili 3 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. Ä°ÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adli makamlara sevk edilen zanlÄ±lardan birisinin tutuklandÄ±ÄŸÄ±na, 2 kiÅŸinin ise serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret edilen aÃ§Ä±klamada, "SaÄŸlÄ±klÄ± bir gelecek ve devletimizin menfaati iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k olaylarÄ±nÄ± engelleme konusundaki mÃ¼cadelemiz kararlÄ±lÄ±kla devam etmekte ve gerekli tÃ¼m tedbirler alÄ±nmaktadÄ±r." ifadelerine yer verildi. Â

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.