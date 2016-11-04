GÃ¼ncelleme: 22:35, 26 AralÄ±k 2016 Pazartesi

YÃ¼rÃ¼tme yetkisini millet sandÄ±kta verecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

AK Parti Ä°stanbul Milletvekili Mustafa Åžentop baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplanan TBMM Anayasa Komisyonu'nda TÃ¼rkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±'nda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun Teklifi'nin maddeleri Ã¼zerindeki gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler devam ediyor.

Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde sÃ¶z alarak teklifin getirdiÄŸi dÃ¼zenlemelere deÄŸindi.

Teklifin birinci maddesi ile anayasadaki, yargÄ± yetkisinin TÃ¼rk milleti adÄ±na "baÄŸÄ±msÄ±z" mahkemelerce kullanÄ±lacaÄŸÄ±na iliÅŸkin maddeye "tarafsÄ±z" ifadesinin de eklendiÄŸini belirten BozdaÄŸ, "YargÄ± gÃ¶revi yapan birisi kendisini, anayasa, yasa ve hukuk deÄŸil de baÅŸka ÅŸeylerle baÄŸlÄ± hissederse tarafsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± da baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± da kaybeder." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

BozdaÄŸ, teklifteki yargÄ±ya iliÅŸkin dÃ¼zenlemelerin, cumhuriyetin niteliklerinden "hukuk devleti" ilkesini gÃ¼Ã§lendiren mahiyette olduÄŸunu sÃ¶yledi.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±yla ilgili dÃ¼zenlemeler hakkÄ±nda da bilgi veren BozdaÄŸ, getirilen yeniliklerle cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n iÅŸlemlerinin yargÄ± denetimine aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

BozdaÄŸ, "Teklifle, cumhurbaÅŸkanÄ±n tek baÅŸÄ±na yapacaÄŸÄ± bÃ¼tÃ¼n iÅŸlemlerine karÅŸÄ± yargÄ± denetiminin de aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz. Bu son derece Ã¶nemlidir. Hukuk devletini gÃ¼Ã§lendirme bakÄ±mÄ±ndan da bÃ¼yÃ¼k bir anlam ifade etmektedir. CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ± resen imzaladÄ±ÄŸÄ± emirler, kararlar ne kadar varsa bunlarÄ±n hepsine de yargÄ± yolu aÃ§Ä±lmaktadÄ±r. Bu iki dÃ¼zenleme cumhuriyetimizin hukuk devleti vasfÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lendiren dÃ¼zenlemelerdir." diye konuÅŸtu.

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±, mevcut durumdan daha sorumlu bir hale getirdiÄŸini belirten BozdaÄŸ, yargÄ± denetimi ve sorumluluk yÃ¼klenmesine iliÅŸkin Ã¶nemli adÄ±mlar atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izdi.