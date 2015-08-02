GÃ¼ncelleme: 22:46, 26 AralÄ±k 2016 Pazartesi

Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± sÄ±navla hazine avukatÄ± alacak





Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± yapacaÄŸÄ± sÄ±navla 100 Hazine avukatÄ± alacak.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± BaÅŸhukuk MÃ¼ÅŸavirliÄŸi ve Muhakemat Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼merkez ve taÅŸra teÅŸkilatÄ±nda yer alan muhakemat mÃ¼dÃ¼rlÃ¼kleri ve Hazine avukatlÄ±klarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmak Ã¼zere sÄ±navla 100 Hazine avukatÄ± alacak. Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Resmi Gazete'de yayÄ±mlanan ilanÄ±na gÃ¶re, Hazine avukatlÄ±ÄŸÄ± giriÅŸ sÄ±navÄ±na, KPSS (B) Grubu kadrolar iÃ§in yapÄ±lan 22 MayÄ±s 2016 tarihli Kamu Personel SeÃ§me SÄ±navÄ±ndan KPSSP3 puan tÃ¼rÃ¼nden 70 veya Ã¼zeri puan almÄ±ÅŸ olan adaylar baÅŸvurabilecek. GiriÅŸ sÄ±navÄ±nÄ±n yazÄ±lÄ± bÃ¶lÃ¼mÃ¼ 19 Åžubat'ta Ankara'da yapÄ±lacak. YazÄ±lÄ± sÄ±navda baÅŸarÄ±lÄ± olanlara sÃ¶zlÃ¼ sÄ±navÄ±n yeri, gÃ¼nÃ¼ ve saatine iliÅŸkin yazÄ±, sÄ±nav tarihinden en az 20 gÃ¼n Ã¶nce gÃ¶nderilecek. SÄ±nav iÃ§in baÅŸvurular, Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± ile BaÅŸhukuk MÃ¼ÅŸavirliÄŸi ve Muhakemat Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ internet sayfalarÄ±nda yer alan baÅŸvuru formu ile elden veya posta yoluyla yapÄ±labilecek. BaÅŸvurular, 9 Ocak'ta baÅŸlayÄ±p 20 Ocak'ta sona erecek.

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