22:15, 26 AralÄ±k 2016 Pazartesi

BÃ¼yÃ¼kelÃ§i suikastÄ± soruÅŸturmasÄ±na yayÄ±n yasaÄŸÄ±





Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Anayasal SuÃ§lar SoruÅŸturma BÃ¼rosu, Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Andrey Karlov'un Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesiyle ilgili soruÅŸturma kapsamÄ±nda yayÄ±n yasaÄŸÄ± talebinde bulundu.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Anayasal SuÃ§lar SoruÅŸturma BÃ¼rosu, Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Andrey Karlov'un Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesiyle ilgili soruÅŸturma kapsamÄ±nda yayÄ±n yasaÄŸÄ± talebinde bulundu. Milliyetâ€™in haberine gÃ¶re, Ankara 7. Sulh Ceza HakimliÄŸi talebi kabul etti. Karlov suikasti ile ilgili bir sÃ¼redir Ankara'da bulunan Rus heyeti dÃ¼n akÅŸam saatlerinde Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± yetkilileriyle gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re suikastle ilgili soruÅŸturmada gelinen aÅŸama tÃ¼m boyutlarÄ±yla deÄŸerlendirildi. GÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan baÅŸsavcÄ±lÄ±k yayÄ±n yasaÄŸÄ± talebinde bulunulmasÄ±na karar verdi. Talebi nÃ¶betÃ§i Ankara 7. Sulh Ceza HakimliÄŸi kabul etti.

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