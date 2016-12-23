Mersin'de eÄŸitime kar engeli

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Mersin'in Mut ilÃ§esinde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle okullar yarÄ±n tatil edilirken, GÃ¼lnar ilÃ§esinde de taÅŸÄ±malÄ± eÄŸitime bir gÃ¼n ara verildi.
YoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n etkili olduÄŸu Mut ilÃ§esinde yaÅŸam olumsuz etkileniyor. Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle Ä°lÃ§e Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ yarÄ±n okullarda eÄŸitime bir gÃ¼n ara verildiÄŸini bildirdi.
GÃ¼lnar ilÃ§esinde de yÃ¼ksek kesimlerde etkili olan kar nedeniyle taÅŸÄ±malÄ±
Mut ilÃ§esinde okullar yarÄ±n tatil edildi, GÃ¼lnar ilÃ§esinde de taÅŸÄ±malÄ± eÄŸitime bir gÃ¼n ara verildi
Konya'nÄ±n EreÄŸli ilÃ§esinde polis ekiplerinin durdurduÄŸu kamyonette, Roma dÃ¶nemine ait sunak taÅŸÄ± bulundu.
Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± yapacaÄŸÄ± sÄ±navla 100 Hazine avukatÄ± alacak.
TBMM Anasaya Komisyonu'nda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼len anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifiyle ilgili konuÅŸan Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, "DÃ¼zenleme ile yÃ¼rÃ¼tme yetkisini millet sandÄ±kta verecek. Millet bu yetkiyi kime verdiyse, o kullanacak. O yetkinin, ortaÄŸÄ± olmayacak" dedi.
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Anayasal SuÃ§lar SoruÅŸturma BÃ¼rosu, Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Andrey Karlov'un Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesiyle ilgili soruÅŸturma kapsamÄ±nda yayÄ±n yasaÄŸÄ± talebinde bulundu.
Avrupa yakasÄ±ndaki 11 ilÃ§enin bazÄ± bÃ¶lgelerinde, bakÄ±m ve onarÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± nedeniyle 29 AralÄ±k'ta elektrik kesintisi yapÄ±lacak
Kilis'te lise Ã¶ÄŸrencileri, baÅŸlattÄ±klarÄ± kampanya ile topladÄ±klarÄ± para ve insani yardÄ±m malzemelerini TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± yetkililerine teslim etti
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde MHP lideri BahÃ§eliâ€‹ anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi konusunda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
Ã–rgÃ¼te yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda haklarÄ±nda dava aÃ§Ä±lan 7'si tutuklu 16 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±
BeÅŸkÄ±lÄ±Ã§-TÃ¼rkyurdu arasÄ±nda kalan alan, 15 gÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne "Ã–zel GÃ¼venlik BÃ¶lgesi" ilan edildi
Mardin'in Nusaybin ilÃ§esindeki uyuÅŸturucu operasyonunda 20 kilo 815 gram esrar ele geÃ§irildi, olayla ilgili 1 kiÅŸi tutuklandÄ±.
Ä°zmir Kuzey Kamu Hastaneleri BirliÄŸi, Ã‡iÄŸli BÃ¶lge EÄŸitim Hastanesine karÄ±n aÄŸrÄ±sÄ± ve idrarÄ±nÄ± yapamama ÅŸikayetiyle baÅŸvuran hastanÄ±n, tomografi sÄ±rasÄ±nda beklerken kalp krizi geÃ§irdiÄŸi ve bir hafta sonra da hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi iddiasÄ± Ã¼zerine soruÅŸturma baÅŸlattÄ±
Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Karlov'un silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesine iliÅŸkin sÃ¼reci TÃ¼rk yetkililerle yÃ¼rÃ¼tmek Ã¼zere Rusya'dan gelen heyet, Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±vekili Ä°ÅŸÃ§imen ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Ã–zbekistan'Ä±n baÅŸkenti TaÅŸkent'te Ä°kinci Ã–zbekistan-Afganistan Karma Ekonomik Kurulu (KEK) toplantÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.
BingÃ¶l'Ã¼n AdaklÄ± ilÃ§esinde gerÃ§ekleÅŸtirilen terÃ¶r operasyonunda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 10 kiÅŸiden ikisi tutuklandÄ±.
Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Sayan Kaya, "Askerimizin iÃ§indeki fitne odaklarÄ± da temizlendi. BugÃ¼n Ã§ok daha gÃ¼Ã§lÃ¼, Ã§ok daha kararlÄ± ÅŸekilde operasyonlar sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lÃ¼yor. Allah'Ä±n izniyle birliÄŸimizi ve beraberliÄŸimizi kimse bozamayacak." dedi.