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Mersin'de eÄŸitime kar engeli
Mersin'de eÄŸitime kar engeli

Mut ilÃ§esinde okullar yarÄ±n tatil edildi, GÃ¼lnar ilÃ§esinde de taÅŸÄ±malÄ± eÄŸitime bir gÃ¼n ara verildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Mersin'in Mut ilÃ§esinde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle okullar yarÄ±n tatil edilirken, GÃ¼lnar ilÃ§esinde de taÅŸÄ±malÄ± eÄŸitime bir gÃ¼n ara verildi.

YoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n etkili olduÄŸu Mut ilÃ§esinde yaÅŸam olumsuz etkileniyor. Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle Ä°lÃ§e Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ yarÄ±n okullarda eÄŸitime bir gÃ¼n ara verildiÄŸini bildirdi.

GÃ¼lnar ilÃ§esinde de yÃ¼ksek kesimlerde etkili olan kar nedeniyle taÅŸÄ±malÄ±



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