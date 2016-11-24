Obama: Trump'Ä±n karÅŸÄ±sÄ±nda olsam, kazanÄ±rdÄ±m!

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Beyaz Saray'da iki dÃ¶nemdir oturan ABD BaÅŸkanÄ± Barack Obama, 8 KasÄ±m'daki baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerine katÄ±labilmesi halinde CumhuriyetÃ§i Donald Trump karÅŸÄ±sÄ±ndaki ÅŸansÄ±na iliÅŸkin, "Bu yÄ±l yarÄ±ÅŸabilsem seÃ§imleri kazanabilirdim." dedi.
Obama, gÃ¶revinin sona ermesine sayÄ±lÄ± gÃ¼nler kala Amerikan CNN kanalÄ± iÃ§in hazÄ±rlanan "Axe Files" adlÄ± programa verdiÄŸi mÃ¼lakatta, baÅŸkanlÄ±k dÃ¶nemini ve ABD'nin yeni baÅŸkanÄ± seÃ§ilen Trump karÅŸÄ±sÄ±ndaki ÅŸansÄ±nÄ± deÄŸerlendirdi.
Amerikan halkÄ±nÄ±n kendi politikalarÄ±na onay verdiÄŸini savunan Barack Obama, seÃ§imleri kazanarak 20 Ocak'ta koltuÄŸa oturmaya hak kazanan Donald Trump karÅŸÄ±sÄ±nda yarÄ±ÅŸma imkanÄ± olmasÄ± durumunda sandÄ±ktan galip Ã§Ä±kabileceÄŸini iddia etti.
Yasal olarak en fazla iki dÃ¶nem baÅŸkanlÄ±k yapÄ±labilen ABD'nin 44'Ã¼ncÃ¼ baÅŸkanÄ± olan Obama, "Bu yÄ±l yarÄ±ÅŸabilsem seÃ§imleri kazanabilirdim." yorumunu yaptÄ±.
BaÅŸkan Obama, "Bu vizyondan eminim, Ã§Ã¼nkÃ¼ eÄŸer bir kez daha aday olabilseydim Amerikan halkÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k kÄ±smÄ±nÄ± bu vizyon etrafÄ±nda mobilize edebilirdim." ifadelerini kullandÄ±.
"CLÄ°NTON SEÃ‡MENLE DUYGUSAL BAÄž KURAMADI"
Eski DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Hillary Clinton'Ä±n adaylÄ±ÄŸÄ±ndaki DemokratlarÄ±n "Amerikan halkÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k kesiminin sesini yeterince duyamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" ve bunun da seÃ§imlerin CumhuriyetÃ§ilere karÅŸÄ± kaybedilmesine sebep olduÄŸunu savunan Barack Obama, Ã¶zellikle ekonomik beklentiler konusunda Clinton'Ä±n dÃ¼ÅŸÃ¼k bir performans sergilediÄŸini ima etti.
Clinton'Ä±n kazanacaÄŸÄ±na "emin olan" Amerikan medyasÄ±nÄ±n yaklaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n da seÃ§im sonuÃ§larÄ±na dolaylÄ± etki ettiÄŸini savunan Obama, DemokratlarÄ±n seÃ§menle duygusal baÄŸ kuramadÄ±ÄŸÄ±na vurgu yaptÄ±.
20 Ocak'ta gÃ¶revi Trump'a devrettikten sonra bir sÃ¼re dinleneceÄŸini anlatan BaÅŸkan Obama, kendiyle baÅŸ baÅŸa kalmak istediÄŸini dile getirdi.
Bu dÃ¶nemde baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±yla ilgili kitap Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±na baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Obama, ailesiyle birlikte baÅŸkent Washington'da yaÅŸamaya devam edeceklerini belirtti.
2008 yÄ±lÄ±ndaki baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerinde Ã¼lke tarihinin "ilk siyahi baÅŸkanÄ±" olarak Oval Ofis'teki koltuÄŸa oturan Barack Obama, 2012'deki seÃ§imleri de kazanmÄ±ÅŸtÄ±.
BirkaÃ§ hafta sonra gÃ¶revi CumhuriyetÃ§i Trump'a devredecek olan Obama, Ã¶zellikle ikinci dÃ¶nemindeki dÄ±ÅŸ politika tercihleriyle hem Ã¼lke iÃ§inde hem de uluslararasÄ± arenada yoÄŸun bir ÅŸekilde eleÅŸtiriye maruz kalmÄ±ÅŸtÄ±.
The New York Times gazetesi, NorveÃ§li diplomat Alf Arne Ramslien'in aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla Afganistan yÃ¶netimi ile Taliban'Ä±n yeniden bir araya geldiÄŸini duyurdu.
ABD BaÅŸkanÄ± Obama, ABD'nin yeni baÅŸkanÄ± seÃ§ilen Trump'a karÅŸÄ± 8 KasÄ±m'da yarÄ±ÅŸabilme imkanÄ± olsa seÃ§imleri kazanabileceÄŸini iddia etti
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