GÃ¼ncelleme: 23:13, 26 AralÄ±k 2016 Pazartesi

Afgan yÃ¶netimi ile Taliban yeniden masada

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Afganistan yÃ¶netimi ile Taliban arasÄ±nda mÃ¼zakerelerin yeniden baÅŸladÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lÃ¼yor. New York Times muhabiri Mujib Mashal'Ä±n haberine gÃ¶re, NorveÃ§li eski bir diplomat olan Alf Arne Ramslien'Ä±n arabulucuÄŸundaki taraflar, Ä°slamabad'daki Marriott Otel'de bir araya geldi.

"ABD MASADA YOK"

AlÄ±nan bilgilere gÃ¶re, Afganistan hÃ¼kÃ¼metini temsil eden yetkililerle ve Taliban tarafÄ± arasÄ±nda KaraÃ§i, Oslo ve Bangkok olmak Ã¼zere Ã¼Ã§ ayrÄ± Ã¼lkede gÃ¶rÃ¼ÅŸme yapÄ±lmasÄ± bekleniyor. NYT muhabiri, Ä°slamabad'daki masada ABD'li bir yetkilinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, devam edecek mÃ¼zakere sÃ¼recinde AmerikalÄ± yetkililerin gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere dahil edilmeyebileceÄŸini belirtiyor.

"TALÄ°BAN, ABD ASKERLERÄ°NÄ°N GERÄ° Ã‡EKÄ°LMESÄ°NÄ° Ä°STÄ°YOR"

Afganistan TalibanÄ±, Ã¼lke iÃ§erisinde bulunan NATO ve ABD'li askeri gÃ¼cÃ¼n geri Ã§ekilmesini istiyor. Bu sebeple uzun sÃ¼redir 'yeniden masaya oturma' taleplerine sÄ±cak bakmamÄ±ÅŸtÄ±. Taliban yetkilileri, ABD'li siyasilere 2001 iÅŸgalinden bu yana Afganistan'da kalmaya devam eden askerlerini Ã§ekmeleri iÃ§in uyarÄ±da bulunuyor.