07:52, 27 AralÄ±k 2016 SalÄ±

Anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin iki maddesi kabul edildi





Anayasada DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun Teklifi'nin birinci ve ikinci maddeleri, TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±'nda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun Teklifi'nin birinci ve ikinci maddeleri, TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edildi. AK Parti Ä°stanbul Milletvekili Mustafa Åžentop baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplanan komisyon dÃ¼nkÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na birinci madde Ã¼zerinden baÅŸladÄ±. Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±n 12'nci saatinde birinci madde kabul edildi. ToplantÄ±nÄ±n 15 saati aÅŸan ve bugÃ¼ne sarkan Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sonucu ise iki madde kabul edildi. Komisyon, saat 14.00'te yeniden toplanarak Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ maddenin gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleriyle devam edecek. Teklifin kabul edilen maddelerine gÃ¶re, anayasanÄ±n "yargÄ± yetkisi" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nda deÄŸiÅŸikliÄŸe gidilecek. YargÄ± yetkisinin TÃ¼rk milleti adÄ±na baÄŸÄ±msÄ±z mahkemelerce kullanÄ±lacaÄŸÄ±na dair hÃ¼kÃ¼m, "baÄŸÄ±msÄ±z ve tarafsÄ±z" mahkemelerce kullanÄ±lacaÄŸÄ± ÅŸeklinde deÄŸiÅŸecek. Anayasada yasamayÄ± dÃ¼zenleyen "TBMM'nin kuruluÅŸuna" dair 75'inci maddede dÃ¼zenleme yapÄ±larak, milletvekili sayÄ±sÄ± 550'den 600'e Ã§Ä±karÄ±lacak.

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