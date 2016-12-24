07:58, 27 AralÄ±k 2016 SalÄ±

Afganistan'da Taliban komutanÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼





Gazne vilayetindeki operasyonda Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Cihadi isimli Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesinin Taliban'Ä±n Ã¶nde gelen komutanlarÄ±ndan olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Afganistan'Ä±n Gazne vilayetinde gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonda, Taliban Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n Ã¶nde gelen komutanlarÄ±ndan birinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi. Gazne Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ General Aminullah Amarkhil, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin Gazne'nin Ab Band ilÃ§esinde Taliban'a karÅŸÄ± yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ operasyonda, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Ã¶nde gelen komutanlarÄ±n Molla Firuz Cihadi'nin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti. Operasyonda ayrÄ±ca 14 militanÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bilgisini veren Amarkhil, Ã§ok sayÄ±da silah ve mÃ¼himmatÄ±n da ele geÃ§irildiÄŸini kaydetti. Taliban'dan henÃ¼z konuya iliÅŸkin bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±.

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