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08:49, 27 AralÄ±k 2016 SalÄ±
Afganistan
07:58, 27 AralÄ±k 2016 SalÄ±

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Afganistan'da Taliban komutanÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Afganistan'da Taliban komutanÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Gazne vilayetindeki operasyonda Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Cihadi isimli Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesinin Taliban'Ä±n Ã¶nde gelen komutanlarÄ±ndan olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Afganistan'Ä±n Gazne vilayetinde gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonda, Taliban Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n Ã¶nde gelen komutanlarÄ±ndan birinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.

Gazne Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ General Aminullah Amarkhil, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin Gazne'nin Ab Band ilÃ§esinde Taliban'a karÅŸÄ± yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ operasyonda, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Ã¶nde gelen komutanlarÄ±n Molla Firuz Cihadi'nin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti.

Operasyonda ayrÄ±ca 14 militanÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bilgisini veren Amarkhil, Ã§ok sayÄ±da silah ve mÃ¼himmatÄ±n da ele geÃ§irildiÄŸini kaydetti.

Taliban'dan henÃ¼z konuya iliÅŸkin bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±.



Ä°lgili Konular Afganistan taliban
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